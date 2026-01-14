Η τιμή του κακάο πέφτει, αλλά οι σοκολατοβιομηχανίες εξακολουθούν να συγκρατούνται

Η επεξεργασία κακάο παραμένει υπό πίεση παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη καταστροφή της ζήτησης και τις δυσκολίες της βιομηχανίας σοκολάτας, μετά τις τιμές-ρεκόρ που καταγράφηκαν πριν από έναν χρόνο.

Η ποσότητα των κόκκων που αλέθονται σε βούτυρο και σκόνη για ζαχαρώδη στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη καταναλωτική περιοχή, πιθανότατα μειώθηκε κατά περίπου 3% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τον μέσο όρο εκτιμήσεων 11 αναλυτών και εμπόρων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Αυτό θα ήταν το χαμηλότερο επίπεδο για τέταρτο τρίμηνο εδώ και 11 χρόνια. Η άλεση φαίνεται ότι υποχώρησε σε χαμηλό 10ετίας στην Ασία, ενώ αυξήθηκε ελαφρώς στη Βόρεια Αμερική.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο έφτασαν σε ιστορικό υψηλό τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από κακές σοδειές στη Δυτική Αφρική. Το σοκ των τιμών ώθησε τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση σοκολάτας, ενώ οι παραγωγοί γλυκισμάτων άλλαξαν συνταγές, χρησιμοποιώντας φθηνότερα υποκατάστατα και περισσότερα «γεμίσματα», όπως ξηρούς καρπούς. Αν και τα futures έχουν υποχωρήσει πάνω από 50% από το υψηλό τους, παραμένουν ιστορικά ακριβά και οι επεξεργαστές εξακολουθούν να δουλεύουν αποθέματα που αγοράστηκαν σε πολύ υψηλότερες τιμές.

«Η καταστροφή της ζήτησης λόγω των αυξημένων τιμών φαίνεται να υπερτερεί της εποχικής στήριξης στο τέταρτο τρίμηνο», διατηρώντας χαμηλά τα επίπεδα άλεσης, δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη χρηματιστηριακή Phillip Nova Pte στη Σιγκαπούρη. Η Ασία αναμένεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση, καθώς είναι πιο δύσκολο να μετακυλιστεί το κόστος και η προαιρετική κατανάλωση παραμένει αδύναμη, πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι κόκκοι που επεξεργάστηκαν το τέταρτο τρίμηνο είχαν πιθανότατα αγοραστεί πριν από την απότομη πτώση των τιμών, γεγονός που σημαίνει ότι η ανακούφιση δεν έχει ακόμη περάσει στην αλυσίδα εφοδιασμού. Παραγωγοί και αναλυτές εκτιμούν ότι το φθηνότερο κακάο θα αρχίσει να αποτυπώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ μόνο στο δεύτερο μισό του έτους.

Τα προϊόντα κακάο «παραμένουν πολύ ακριβά» σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, κάτι που θα κρατήσει χαμηλά τα επίπεδα άλεσης τουλάχιστον έως το δεύτερο τρίμηνο, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ζιέντεκ, ανώτερος trader στη StoneX.

Το κακάο υποχώρησε έως και 1,6% στα 5.143 δολάρια τον τόνο στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη. Η μεταβλητότητα των τιμών έχει αυξηθεί πρόσφατα εν μέσω της αναδιάρθρωσης ευρύτερων δεικτών εμπορευμάτων.

Ενώ η πρόσφατη πτώση των τιμών αναμένεται να στηρίξει μια ανάκαμψη 1,2% στις παγκόσμιες αλέσεις για τη σεζόν 2025-26, η αύξηση της ζήτησης εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την ανάκαμψη της παραγωγής κακάο, σύμφωνα με την αναλύτρια του Tropical General Investments Group, Νίσα Κουμάρι.

Η ασθενέστερη ζήτηση και οι αλλαγές στις συνταγές έχουν πλήξει τις τιμές του βουτύρου κακάο, που αποτελεί το βασικό προϊόν κερδοφορίας για τους επεξεργαστές. Τα περιθώρια επεξεργασίας κακάο στην Ευρώπη υποχώρησαν κάτω από τα επίπεδα ισοσκελισμού τον Αύγουστο και στη συνέχεια έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της KnowledgeCharts, μονάδας της Commodity Risk Analysis. Σε τέτοια επίπεδα, οι επεξεργαστές συνήθως περιορίζουν τις επενδύσεις και τους ρυθμούς λειτουργίας.

Η υποαξιοποιημένη δυναμικότητα σε μεγάλους κόμβους επεξεργασίας επιβαρύνει επίσης την κερδοφορία, δήλωσε ο Τζόναθαν Πάρκμαν, επικεφαλής πωλήσεων αγροτικών προϊόντων στη χρηματιστηριακή Marex Group στο Λονδίνο.

«Υπάρχει τεράστια πλεονάζουσα δυναμικότητα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή», είπε ο Πάρκμαν, ο οποίος εκτιμά πτώση 5% στις παγκόσμιες αλέσεις το τέταρτο τρίμηνο. «Δεν μιλάμε για μεγάλο πλεόνασμα επειδή είχαμε μεγάλη ανάκαμψη της παραγωγής. Το πρόβλημα είναι η κατάρρευση της τελικής ζήτησης και οι αλλαγές στις συνταγές».

Ακολουθούν εκτιμήσεις για τις ετήσιες μεταβολές στις αλέσεις του τέταρτου τριμήνου. Τα στοιχεία και για τις τρεις περιοχές αναμένεται να δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα. Η επεξεργασία στη Βόρεια Αμερική εκτιμάται ότι αυξήθηκε εν μέρει λόγω της προσθήκης δύο νέων μονάδων που άρχισαν να καταγράφονται από το τρίτο τρίμηνο.

