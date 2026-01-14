ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 12.500 ευρώ τον Δεκέμβριο 2025

Πρόστιμα συνολικού ύψους 12.500 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τους ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα από 500 έως και 2000 ευρώ σε 14 επιχειρήσεις.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν διότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται και πωλούνται προϊόντα ή παρέχονται υπηρεσίες στην αγορά (εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

