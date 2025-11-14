Καθώς χειμωνιάζει όλο και περισσότερο, τα ροφήματα σοκολάτας είναι για πολλούς μία καθημερινή απόλαυση και τα κουτιά με το κακάο ξεπουλάνε στα σούπερ μάρκετ.

Όμως, πόσο κακάο έχει στην πραγματικότητα μία κούπα από την αγαπημένη σας ζεστή σοκολάτα; Η απάντηση θα σας απογοητεύσει.

Δυστυχώς, σχεδόν καθόλου, σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία όπου, για να ονομάζεται νόμιμα μια σοκολάτα «ρόφημα» πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 25% στερεά σοκολάτα

Ωστόσο, πολλές δημοφιλείς μάρκες στα ράφια των σούπερ μάρκετ περιέχουν πολύ λίγο πραγματικό κακάο και μια μεγάλη λίστα άλλων συστατικών - 14 για την ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένης μιας πεντάδας Ε που κυμαίνονται από αντισυσσωματικό παράγοντα (E551) έως γαλακτωματοποιητή (E442).

Έτσι, πολλές μάρκες παρακάμπτουν την ονομασία «ρόφημα» και χαρακτηρίζουν τα προϊόντα τους ως «στιγμιαία ζεστή σοκολάτα».

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα

Ένα φλιτζάνι Cadbury Instant Hot Chocolate, για παράδειγμα, σερβίρει μόνο το 3,5% της διάσημης σοκολάτας γάλακτος της μάρκας και μόνο το 15% «σκόνης κακάο με μειωμένα λιπαρά».

Όμως η Cadbury δεν είναι η μόνη μάρκα που πουλά ρόφημα «μεταμφιεσμένο» σε ζεστή σοκολάτα: ένα αντίστοιχο προϊόν της εταιρίας Galaxy έχει μόνο 10% κακάο σε σκόνη και 3% σοκολάτα γάλακτος.

Επίσης, πολλά άλλα «στιγμιαία» (instant) - απλώς προσθέστε ζεστό νερό» προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, περιέχουν λιγότερο από 20% σοκολάτα και κακάο σε σκόνη, σε συνδυασμό.

Από την πλευρά της η Cadbury, η πιο αγαπημένη μάρκα σοκολάτας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχολίασε για τη μακρά λίστα συστατικών που βρίσκονται σε ορισμένα από τα προϊόντα της, ότι «πληρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς».

«Η Cadbury έχει ενθουσιάσει τους καταναλωτές με την ευρεία γκάμα δημοφιλών προϊόντων κακάο και ζεστής σοκολάτας για πάνω από 200 χρόνια.Τα προϊόντα μας πληρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς, ενώ παρέχουμε σαφείς πληροφορίες στη συσκευασία, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το τι αγοράζουν» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στην Daily Mail.

Στην απέναντι πλευρά, ο Jens Knoop, ο Γερμανός ιδρυτής της αλυσίδας ζεστής σοκολάτας υψηλής ποιότητας Knoops, πιστεύει ότι πολλά από τα βάζα των σούπερ μάρκετ θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «με γεύση σοκολάτας» για πλήρη διαφάνεια.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο Knoop δήλωσε: «Η εποχή της παραπλάνησης του καταναλωτή έχει τελειώσει. Οι άνθρωποι διαβάζουν τις ετικέτες, εκπαιδεύονται και κάνουν την έρευνά τους. Γνωρίζουν πόσο κακάο πρέπει να υπάρχει σε ένα προϊόν για να ονομάζεται νόμιμα σοκολάτα».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.