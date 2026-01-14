Η τιμή του χρυσού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, ενώ η τιμή του αργύρου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 90 δολάρια, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στο Ιράν και οι ανησυχίες για την αυτονομία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, ενώ τα χαμηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

«Τα χαρακτηριστικά του ασφαλούς καταφυγίου, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, αυξημένης δημοσιονομικής αβεβαιότητας και ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed, οδηγούν τις τιμές υψηλότερα», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάτα, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Nemo.money.

Οι επικεφαλής κεντρικών τραπεζών από όλο τον κόσμο τάχθηκαν υπέρ του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζέρομ Πάουελ την Τρίτη, εκδίδοντας μια άνευ προηγουμένου δήλωση αλληλεγγύης αφού η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη, μια κίνηση που θα μπορούσε να μειώσει την εμπιστοσύνη σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία όπως το δολάριο, σημειώνει το Reuters.

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν διατηρούν τις γεωπολιτικές εντάσεις σε υψηλά επίπεδα, οδηγώντας σε ισχυρή ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, πρόσθεσε ο Ντάτα.

Ο απολογισμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις έφτασε τους 2.571, ανέφερε η αμερικανική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, πυροδοτώντας απειλές για αμερικανική παρέμβαση.

Εν τω μεταξύ, ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, ανέφερε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πίεσή του στον πρόεδρο της Fed, Τζέρομ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια.

Οι αγορές αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος. Τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν συνήθως τα πολύτιμα μέταλλα.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.635 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο άνω του 1%, ενώ η τιμή του αργύρου σημειώνει άνοδο 5,93% στα 92,05 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι οι μεγάλοι στρογγυλοί αριθμοί, όπως τα 5.000 δολάρια και τα 100 δολάρια για τον χρυσό και τον άργυρο αντίστοιχα», δήλωσε ο Ντάτα.



Πηγή: skai.gr

