Η SoftBank βρίσκεται σε συζητήσεις για επένδυση έως και $25 δισ. στην OpenAI

Η SoftBank βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει έως και 25 δισ. δολάρια στην ιδιοκτήτρια του ChatGPT, OpenAI, και να γίνει έτσι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος συνεχίζει να επεκτείνεται στον τεχνολογικό τομέα.

Η SoftBank θα μπορούσε να επενδύσει 15 έως 25 δισεκατομμύρια δολάρια απευθείας στην OpenAI που υποστηρίζεται από τη Microsoft, εκτός από τη δέσμευσή της ύψους 15 δισ. δολαρίων για την Stargate, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές των FT,

Η Stargate είναι μια κοινοπραξία της Oracle, της OpenAI και της Softbank, η οποία σχεδιάζει να επενδύσει έως και 500 δισ. δολάρια για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να παραμείνουν μπροστά από την Κίνα και άλλους ανταγωνιστές στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το εγχείρημα Stargate ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της SoftBank Μασαγιόσι Σον, τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρο της Oracle Λάρι Έλισον στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

