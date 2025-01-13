Η Optima bank παρουσιάζει την Optima leasing

Η Optima bank, συνεπής στη δέσμευσή της για την παροχή καινοτόμων και ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών λύσεων στους πελάτες της, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη δημιουργία της Optima leasing.

Η Optima leasing αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ομίλου της Optima bank και είναι έτοιμη να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την παροχή υπηρεσιών και τις κατασκευές.



Με βασικά χαρακτηριστικά την απλότητα και την ευελιξία στις προσφερόμενες λύσεις, τη διαφάνεια στις διαδικασίες και τους ξεκάθαρους όρους, η Optima leasing εισάγει σύγχρονες υπηρεσίες και προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, κινητών παγίων και εξοπλισμού για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, προσαρμοσμένα στην ελληνική αγορά, με επίκεντρο τις ανάγκες και τους επιχειρηματικούς στόχους κάθε επιχείρησης, αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας.



Οι λύσεις που παρέχονται καλύπτουν επενδυτικά σχέδια, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη δυνατότητα προσαρμογής μισθωμάτων στις εποχιακές ροές της επιχείρησης. Επιπλέον, καλύπτεται η ενεργή συμμετοχή σε αναπτυξιακούς νόμους για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που μεγιστοποιούν τις δυνατότητες της επιχείρησης.



Ο CEO της Optima leasing κ. Γιάννης Πουλιανός δήλωσε σχετικά: “Η Optima leasing έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη στην ελληνική αγορά, παρέχοντας πρωτοποριακές και προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης. Με προσανατολισμό στη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξής τους, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μακροχρόνιες συνεργασίες και επιτυχημένες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στόχος μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσφέροντας τη βέλτιστη εμπειρία leasing στους πελάτες μας”.

