Η Nvidia σχεδόν διπλασίασε τα έσοδά της ($35,08 δισ.) χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα γ' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τις πωλήσεις και τα κέρδη, ενώ παρείχε καλύτερες από τις αναμενόμενες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Nvidia συνεχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα, ενώ η ζήτηση για τα ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της παραμένει υψηλή, σύμφωνα με το CNBC.

Τα έσοδα της Nvidia για το γ' τρίμηνο ανήλθαν σε 35,08 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 33,16 δισ. δολάρια, ενώ κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 81 σεντς ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 75 σεντς ανά μετοχή.

Η Nvidia ανέφερε ότι αναμένει περίπου 37,5 δισ. δολάρια +/-2% σε πωλήσεις το δ' τρίμηνο, έναντι 37,08 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Η πρόβλεψη για το δ' τρίμηνο συνεπάγεται ετήσια αύξηση περίπου 70% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σε επιβράδυνση από την ετήσια αύξηση 265% την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα της Nvidia συνεχίζουν να αυξάνονται κατακόρυφα, σημειώνοντας αύξηση 94% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 27 Οκτωβρίου. Αυτό εξακολουθεί όμως να αποτελεί διαδοχική επιβράδυνση από τα τρία προηγούμενα τρίμηνα, όταν οι πωλήσεις αυξήθηκαν 122%, 262% και 265% αντίστοιχα.

Η Nvidia υπήρξε ο κύριος αποδέκτης της συνεχιζόμενης έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέχρι στιγμής μέσα στο 2024, καθιστώντας την έτσι την πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία.

Αυτό οφείλεται στην επιχείρηση της Nvidia για τα κέντρα δεδομένων, η οποία καταγράφει πωλήσεις από επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης και συναφή εξαρτήματα και αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Nvidia. Η Nvidia κατέγραψε 30,8 δισ. δολάρια στον τομέα των κέντρων δεδομένων, σημειώνοντας αύξηση 112% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της StreetAccount ανέμεναν έσοδα 28,82 δισ. δολαρίων.

Δεν προέρχονται όλες οι πωλήσεις της Nvidia από τα κέντρα δεδομένων τσιπ, καθώς περίπου 3,1 δισ. δολάρια από αυτά οφείλονται σε πωλήσεις εξαρτημάτων δικτύωσης, ανέφερε η εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυξήθηκαν σε 19,3 δισ. δολάρια ή 78 σεντς ανά μετοχή, έναντι 9,24 δισ. δολαρίων ή 67 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το μικτό περιθώριο κέρδους της Nvidia αυξήθηκε στο 73,5%, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, και η εταιρεία ανέφερε ότι η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι πουλάει περισσότερα τσιπ για κέντρα δεδομένων.

Πολλοί από τους πελάτες της Nvidia, όπως η Microsoft, η Oracle και η OpenAI, έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς της εταιρείας με την ονομασία Blackwell. Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Colette Kress, δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές ότι 13.000 δείγματα του τσιπ έχουν αποσταλεί στους πελάτες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, ανέφερε σε δήλωσή του ότι το Blackwell βρίσκεται σε «πλήρη παραγωγή».

