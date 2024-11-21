Χωρίς φρένο τα ρεκόρ του Bitcoin - «Άγγιξε» και τα $97.996 λόγω του «φαινομένου Τραμπ»

Το κρυπτονόμισμα Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 97.000 δολάρια, καθώς συνεχίζει να ωθείται προς τα πάνω από το λεγόμενο «φαινόμενο Τραμπ», το ότι δηλαδή οι παράγοντες της αγοράς αναμένουν πολύ πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και οικονομικές πολιτικές θα ευνοήσουν τα κρυπτονομίσματα αφού αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Investing.com, το Bitcoin «άγγιξε» μέχρι και τα 97.996 δολάρια.

Ήδη αφότου άρχισε να διαφαίνεται η νίκη του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, το Bitcoin άρχισε ανοδική πορεία που πλέον έχει αυξήσει την αξία του κατά περίπου 35%. Ξεπέρασε το όριο των 80.000 δολαρίων τη 10η Νοεμβρίου και αυτό των 90.000 τη 13η Νοεμβρίου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του πως θα κάνει τις ΗΠΑ «παγκόσμια πρωτεύουσα του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

