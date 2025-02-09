Οι προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς το 2025: Οι εκτιμήσεις εγχώρων χρηματιστηριακών και οι κορυφαίες επιλογές τους

Η χρονιά ξεκίνησε για το Χρηματιστήριο Αθηνών με δυνατές αποδόσεις σε δείκτες και μετοχές. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για το τι επιφυλάσσει η επόμενη ημέρα της ανάληψης της προεδρίας των ΗΠΑ οι αγορές τερμάτισαν τον πρώτο μήνα της χρονιάς με κέρδη.

Ο πρώτος μήνας του νέου έτους έκλεισε με ισχυρές αποδόσεις με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει κέρδη 5,42% και τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να αυξάνεται κατά 5,565 δισ. ευρώ.

Η αγορά έχει συμπληρώσει μία κερδοφόρα τετραετία με κέρδη 81,67% για τον Γενικό Δείκτη, με τις μεγάλες εγχώριες χρηματιστηριακές να «βλέπουν» ανοδικά περιθώρια και για το 2025, καθώς εκτιμούν ότι η ελληνική αγορά είναι ακόμη υποτιμημένη.

AXIA

H ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, η χώρα απολαμβάνει πολιτική σταθερότητα και το brand name «Ελλάδα» ανοίγει πόρτες και κάνει τους επενδυτές και τις ξένες επιχειρήσεις να "ακούσουν" σημειώνει η AXIA. Τονίζει ότι το ΧΑ είναι ξεκάθαρα υποτιμημένο, αφού εμφανίζει P/E 2025 στο 8.2x. Και αυτό, παρά την επιτάχυνση της κερδοφορίας των τραπεζών και επιχειρήσεων (τα κέρδη ανά μετοχή θα εμφανίσουν αύξηση 13,7% το 2024), τις αυξανόμενες μερισματικές αποδόσεις για τους επενδυτές (τα μερίσματα ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 11,9% το 2024) και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που στηρίζονται από τα σχέδια επέκτασης.

Η αναμενόμενη αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές θα λειτουργήσει σαν καταλύτης για το περαιτέρω re-rating, ενώ θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία σε νέους επενδυτές, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να εξετάσουν την ελληνική αγορά.

Τα top picks της ΑΧΙΑ αποτελούν οι ΔΕΗ (τιμή στόχος τα 22,6 ευρώ), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (27,4 ευρώ) και METLEN (48,60 ευρώ) Σύμφωνα με την Axia, ο χρηματοοικονομικός κλάδος έχει περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Με P/B στο 0.68x για το 2026 ή P/E στο 5.50x, την ώρα που η μέση μερισματική απόδοση για το 2026 διαμορφώνεται γύρω στο 10% (συμπεριλαμβανομένων των διανομών μετρητών και των επαναγορών μετοχών), οι εισηγμένες τράπεζες παραμένουν μια ελκυστική επενδυτική περίπτωση, αναφέρουν οι αναλυτές.

Οι συστάσεις είναι αγορά και οι τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank στα 2,5 ευρώ και για τη Eurobank 3 ευρώ.

Στους υπόλοιπους κλάδους, η Axia εκτιμά ότι το momentum της κερδοφορίας θα συνεχιστεί και το 2025, με προβλεπόμενη αύξηση 7,3% (εξαιρουμένων των διυλιστηρίων), ενώ υπερ-αποδόσεις αναμένονται από τις Motor Oil και Aegean Airlines.

NBG Securities

Υψηλότερα επίπεδα αλλά και αυξημένη μεταβλητότητα προβλέπει για το ΧΑ η NBG Securities. Ύστερα από μια ικανοποιητική απόδοση το 2024 (αύξηση 13,7% σε απόλυτους όρους), που ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις μας για το περασμένο έτος, η χρηματιστηριακή αναμένει μία παρόμοια συμπεριφορά και για το 2025, αυτή τη φορά όμως με μεγαλύτερες διακυμάνσεις

Ωστόσο, εξαιτίας της απουσίας σαφούς καταλύτη (παρόμοιου με την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα το 2023, που αποτέλεσε σημείο καμπής για τις ελληνικές μετοχές και ομόλογα), αναμένουμε αυξημένο volatility και μια εύρωστη κίνηση φέτος (πάνω από το επίπεδο των 1.500 μονάδων), με λίγες επιλογές να ξεχωρίζουν.

Οι κορυφαίες επιλογές της NBG Securities για το 2025 είναι οι εξής: H Metlen, η Cenergy Holdings, η Sarantis, η Mοtor Oil και η Πειραιώς.

Eurobank Equities

Πάνω από 20% υπολογίζει η Eurobank Equities τα περιθώρια ανόδου του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αποτελεί έναν θετικό παράγοντα, καθώς θα μπορούσε να δικαιολογεί υψηλότερες αποτιμήσεις, ενώ οι ροές κεφαλαίων προβλέπονται υποστηρικτικές, εν όψει και της πιθανής ένταξης σε watchlist για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές, στα μέσα του 2025.

Η Eurobank Equities περιμένει μέση αύξηση 9% στα EBITDA για τις εταιρείες του μη χρηματοοικονομικού τομέα, λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας, και μείωση μόνο 7% στα έσοδα από τόκους των τραπεζών σε σχέση με τα υψηλά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΧΑ να εμφανίζει discount άνω του 20% έναντι της Ευρώπης.

Η χρηματιστηριακή συνεχίζει να προτείνει τη στροφή περαιτέρω προς τις τράπεζες, όπου πιστεύει ότι υπάρχει καλύτερη αναλογία ρίσκου - ανταμοιβής και συστήνει ως top pick την Τράπεζα Πειραιώς δίνοντας τιμή - στόχο στα 6,31 ευρώ. Επίσης επιλέγει τη μετοχή της Metlen (τιμή - στόχο στα 48 ευρώ), την Τιτάν (48,5 ευρώ), τον Σαράντη (τιμή - στόχο στα 15,1 ευρώ) και την Cenergy (12,7 ευρώ).

Alpha Finance

Η Alpha Finance δυναμική της αγοράς θα παραμείνει ανοδική και το 2025, καθώς έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ευνοϊκό κύκλο, ενισχυμένο από αρκετούς θετικούς παράγοντες (κερδοφορία εισηγμένων, υψηλά μερίσματα, βελτιωμένη ρευστότητα, μεταρρυθμίσεις, επιστροφή του Χ.Α στις ανεπτυγμένες αγορές).

Η αγορά παραμένει ελκυστική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η αγορά θα μπορούσε να σημειώσει άνοδο 10-20% μέσα στο 2025, υποθέτοντας ότι οι αποτιμήσεις θα συγκλίνουν σε ορίζοντα 3-5 ετών.

Αντίθετα, η Alpha Finance εκτιμά ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει η σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας.

Οι αναλυτές της Alpha Finance επικεντρώνονται σε εταιρείες που συνδυάζουν ελκυστικές αποτιμήσεις, υψηλά κέρδη και μερισματικές αποδόσεις, καθώς και πιθανούς καταλύτες για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Στον τραπεζικό τομέα, η Eurobank (τιμή στόχος 3,00 ευρώ) θεωρείται μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές, ενώ και η Τράπεζα Πειραιώς (τιμή στόχος 5,30 ευρώ) διαπραγματεύεται σε ελκυστική αποτίμηση με βάση τη κερδοφορία της. Εκτός τραπεζών οι αναλυτές της Alpha Finance ξεχωρίζουν τη Metlen (τιμή στόχος 47,70 ευρώ), καθώς και τη μετοχή της Jumbo.

Piraeus Securities

Αισιόδοξοι για την πορεία της εγχώριας αγοράς κατά τη φετινή χρονιά εμφανίζονται οι αναλυτές της Piraeus Securities στη βάση των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της δυνητικής αναβάθμισης της αγοράς.

Οι αναλυτές εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, θέτουν στις κορυφαίες επιλογές του την Motor Oil με τιμή στόχο τα 29,80 ευρώ, την Titan, με τιμή στόχο τα 53,50 ευρώ, τη ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 19,10 ευρώ και τη Metlen με τιμή στόχο τα 48,20 ευρώ.

Οι τράπεζες θα ξεχωρίσουν και το 2025, υποστηριζόμενες από την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις, καθώς διαπραγματεύονται με discount άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και τα αυξημένα payouts προς τους μετόχους.

Optima

H Optima Bank, η οποία δηλώνει αισιόδοξη για την αγορά για τους εξής λόγους: α) την προβλεπόμενη ταχύτερη επέκταση του ελληνικού ΑΕΠ σε σύγκριση με την ΕΕ, β) την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το RRF γ) την πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική με πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% το 2025 και την περαιτέρω πτώση του δείκτη χρέους/ΑΕΠ δ) τη στήριξη από τα ομόλογα - με τις χαμηλότερες αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, το ελληνικό χρηματιστήριο προσφέρει πλέον βαθύτερα discounts σε σχέση με πέρυσι ε) τη μερισματική απόδοση 6,4% το 2025, υψηλότερη από τις αγορές της ΕΕ στ) την αύξηση της κερδοφορίας των εισηγμένων το 2025 η οποία τοποθετείται στο +5%. Τα top picks της χρηματιστηριακής είναι τα εξής: Πειραιώς, Alpha Bank, Metlen, ΔΕΗ, AVAX, Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Aegean Airlines, ΑΔΜΗΕ και ΔΑΑ.

Beta ΑΧΕΠΕΥ

Οι κινητήριες δυνάμεις της αγοράς, σύμφωνα με την Beta ΑΧΕΠΕΥ θα είναι α) η επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία άνω του 2%, β) Η επιτάχυνση βασικών έργων υποδομών ή οικιστικών αναπτύξεων, γ) η πιστωτική επέκταση, δ) την πιθανή αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και προσπάθειες για ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην αναπτυγμένη δείκτης αγορών. Συνολικά, το ΧΑ διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 10,1x τα κέρδη του 2025 και 7,2 φορές πολλαπλασιαστή EV/EBITDA, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν απαιτητικά.

Εκτιμά ότι η Πειραιώς (τιμή στόχος τα 5,95 ευρώ), η Alpha Bank (2,38 ευρώ), η Autohellas (17,70 ευρώ), ο ΟΠΑΠ (18,30 ευρώ), τα Ελληνικά Χρηματιστήρια (7,20 ευρώ) και η ΔΕΗ (17,70 ευρώ) παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανόδου, σημειώνει η ΒΕΤΑ.

