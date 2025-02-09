Φορολογικές δηλώσεις 2025: Τι αλλάζει, ποιες εκπτώσεις ισχύουν και ποιες είναι οι προθεσμίες - Πλήρης οδηγός

Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές στην ΑΑΔΕ για την έναρξη υποβολής των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, με τη σχετική διαδικασία να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις προκαθορισμένες προθεσμίες, τις εκπτώσεις φόρου, καθώς και τα βήματα που οφείλουν να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι, οι εργοδοτικοί φορείς, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Κομβικά στάδια της διαδικασίας

Το πρώτο ουσιαστικό στάδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου, καθώς έως τότε οι εργοδοτικοί φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν στοιχεία που αφορούν αποδοχές από εργασία, συντάξεις, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους και άλλες χρηματικές παροχές του 2024. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την προσυμπλήρωση και διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Το στάδιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων η ΑΑΔΕ θα ενσωματώσει αυτόματα τα σχετικά ποσά στα ηλεκτρονικά έντυπα των δηλώσεων.

Βάσει του νομοθετικού πλαισίου, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Φορολογικές αλλαγές

Οι αλλαγές που ισχύουν από εφέτος δεν περιορίζονται στη διαδικασία υποβολής, αλλά επηρεάζουν και το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών. Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις αφορούν:

• Ελεύθερους επαγγελματίες

• Εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι»

• Φορολογούμενους που πραγματοποίησαν ανακαινίσεις ακινήτων

• Ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που προχώρησαν σε μίσθωση ή αξιοποίησαν το ακίνητό τους μέσω Airbnb

• Αγρότες με προστατευόμενα τέκνα

Οι πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις επιφέρουν σημαντικές ελαφρύνσεις, οι οποίες θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του 2025.

Αναλυτικά οι νέες φοροελαφρύνσεις

1. Αγρότες με προστατευόμενα τέκνα: Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ, προσφέροντας ετήσιο όφελος έως 240 ευρώ για αγρότες που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Η εξάλειψη του τέλους επιτηδεύματος εξασφαλίζει φορολογική ελάφρυνση ύψους 325 ευρώ. Επιπλέον, για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

3. Ιδιοκτήτες ακινήτων: Οι ιδιοκτήτες που εκμίσθωσαν ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια, δεν θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα από ενοίκια του τελευταίου τριμήνου του 2024, εφόσον η μίσθωση πραγματοποιήθηκε μετά τις 8 Σεπτεμβρίου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για διάστημα 36 μηνών.

4. Εργαζόμενοι με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ): Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος συνεπάγεται μείωση του φόρου κατά 400 έως 500 ευρώ, διαφορά που θα φανεί στα εκκαθαριστικά του 2025.

5. Ανακαινίσεις ακινήτων: Οι φορολογούμενοι που θα πραγματοποιήσουν εργασίες ανακαίνισης το 2024 μπορούν να επωφεληθούν από μείωση του φόρου εισοδήματος έως και 3.200 ευρώ, σε βάθος πενταετίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν τις 16.000 ευρώ. Για παράδειγμα, δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αποφέρει ετήσιο φορολογικό όφελος 2.000 ευρώ.

Προθεσμίες και κυρώσεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, έως τις 15 Ιανουαρίου οι δημόσιοι φορείς όφειλαν να εγγραφούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στοιχείων είναι η 28η Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ανακριβούς υποβολής στοιχείων, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ, με επιπλέον επιβάρυνση 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Επιπλέον, οι σύζυγοι υποχρεούνται σε κοινή δήλωση από το έτος του γάμου, με τον φόρο να υπολογίζεται ξεχωριστά για καθέναν. Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε φορολογικό διαζύγιο για το 2025, πρέπει να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Πληρωμή φόρου και εκπτώσεις

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να εκκαθαρίσει περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων έως τις 16 Απριλίου 2025. Οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες για υποβολή από τις 15 Μαρτίου 2025.

Όσοι υποβάλουν δήλωση έως το τέλος Απριλίου 2025 και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο, θα επωφεληθούν από έκπτωση 4%. Η πληρωμή του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου 2025 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2026.

Η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

• 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου

• 3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου

• 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Σημειώνεται ότι η έκπτωση (4%, 3%, 2%) ισχύει μόνο αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

