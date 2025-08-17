Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα χρηματοδοτούν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας από το Φθινόπωρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμά της Καθημερινής της Κυριακής, θα χρηματοδοτούν για παράδειγμα αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά στις στέγες και αντικατάσταση κουφωμάτων για όσους πελάτες επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους.

Οι καταναλωτές θα υπογράφουν σύμβαση με τον πάροχο για την υλοποίηση του έργου και η αποπληρωμή θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις μέσω του λογαριασμού ρεύματος.

Το δρόμο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας ανοίγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναβάθμιση κτιρίων. Οι προμηθευτές προσβλέπουν στην ενίσχυση των εσόδων τους εν όψει της διάθεσης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο σε 300.000 νοικοκυριά για προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο πάροχος θα λειτουργεί είτε ως άμεσος χρηματοδότης είτε ως ενδιάμεσος με τράπεζες ή εταιρείες και θα εισπράττει τις δόσεις με πάγια εντολή λογαριασμού ρεύματος.

