Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καυχιέται ότι οι παγκόσμιες δασμολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε αποφέρουν «πολύ περισσότερα χρήματα από όσα έχει δει ποτέ η χώρα», τα οποία, όπως λέει, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του χρέους και ακόμη και στην πληρωμή επιταγών επιστροφής φόρου στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Αυτό που ο Τραμπ δεν αναφέρει πλέον είναι η νέα υπηρεσία που κάποτε οραματίστηκε ότι θα ήταν καθοριστική για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών: μια «Υπηρεσία Εξωτερικών Εσόδων» ή αλλιώς ERS, σημειώνει το Politico.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για τη δημιουργία της ERS σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν την ορκωμοσία του, η οποία, όπως είπε, θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή «των δασμών, των τελών και όλων των εσόδων που προέρχονται από ξένες πηγές». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε μόλις την Πέμπτη ότι οι δασμοί του θα αποφέρουν «τρισεκατομμύρια δολάρια», ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν κάποια μέρα να αντικαταστήσουν τον φόρο εισοδήματος των ΗΠΑ ως κύρια πηγή εσόδων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ωστόσο, περισσότερο από έξι μήνες μετά, η νέα υπηρεσία παραμένει απλώς ένα σχέδιο, το οποίο έχει καθυστερήσει λόγω των αντικρουόμενων απόψεων σχετικά με την αποστολή της και του γεγονότος ότι τα έσοδα από τους δασμούς δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα που είχε προβλέψει ο πρόεδρος, σύμφωνα με τρεις πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο.

Η παραμέληση του ERS, το οποίο προοριζόταν να λειτουργήσει ως ο κύριος δίαυλος για τη συλλογή και τη διαχείριση των τελωνειακών εσόδων, τροφοδοτεί αμφιβολίες σχετικά με το αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να σχεδιάζει να μετατρέψει αυτά τα έσοδα σε επιταγές επιστροφής φόρου, βιομηχανικά έργα ή άλλα απτά οφέλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.