Η Optima bank εισέρχεται δυναμικά στο 2025 προσφέροντας τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς

Η Optima bank καλωσορίζει το νέο έτος παρουσιάζοντας δύο νέα καινοτόμα προϊόντα. Το "Optima income 2030 ομολογιακό" και η νέα προθεσμιακή κατάθεση, είναι σχεδιασμένα να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών για αύξηση του εισοδήματός τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, το ρίσκο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν, και τον χρονικό ορίζοντα που θέτουν.



Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο (A/K) "Optima income 2030 ομολογιακό" της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του A/K (5 έτη), και επιδιώκουν πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, λαμβάνοντας ετησίως μερισματική απόδοση.



Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:



Διάρκεια: 5 έτη

Περίοδος διάθεσης: 27 Ιανουαρίου – 14 Φεβρουαρίου 2025

Εκτιμώμενο μέρισμα για τη χρήση 2025: 2,10% (ετησιοποιημένο)

Προκαθορισμένη λήξη: Φεβρουάριος 2030

Ελάχιστο κεφάλαιο συμμετοχής: €1.000

Το "Optima Income 2030 ομολογιακό" ενσωματώνει την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Optima asset management ΑΕΔΑΚ στην προσφορά επενδυτικών λύσεων με στόχο τη δημιουργία αξίας και την προοπτική πρόσθετου εισοδήματος.



Παράλληλα, η Optima bank προσφέροντας τις πιο ανταγωνιστικές προθεσμιακές καταθέσεις της αγοράς, ενισχύει τη θέση της ως προορισμός για τις αποδοτικότερες καταθετικές και επενδυτικές επιλογές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας προθεσμιακής κατάθεσης είναι:



Ελάχιστο ποσό: €50.000 (για νέα χρήματα)

Διάρκεια: 6 μήνες

Επιτόκιο: έως 2,25%

Εκτοκισμός: μηνιαίος

Πρόωρη εξόφληση: χωρίς ποινή προεξόφλησης στην ημερομηνία εκτοκισμού

Ο Head of Products & Marketing της Optima bank κ. Αλέξανδρος Βλαγκούλης, δήλωσε σχετικά: «Η Optima bank και το 2025 παραμένει αφοσιωμένη στην παροχή κορυφαίων καταθετικών και επενδυτικών λύσεων. Με έμφαση στην καινοτομία και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε λύσεις και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες κάθε εποχής».

