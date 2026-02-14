Η Κίνα μηδενίζει τους δασμούς στις εισαγωγές από 53 αφρικανικές χώρες

Η Κίνα θα εφαρμόσει καθεστώς μηδενικών δασμών για τις εισαγωγές από τις 53 αφρικανικές χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις, από την 1η Μαΐου 2026, μετέδωσαν το Σάββατο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, η Κίνα θα συνεχίσει επίσης να προωθεί τη διαπραγμάτευση και υπογραφή συμφώνων κοινής οικονομικής εταιρικής σχέσης και θα διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των αφρικανικών εξαγωγών στην κινεζική αγορά μέσω αναβαθμισμένων μηχανισμών, όπως το «πράσινο κανάλι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.