Η κατάρρευση των παγκόσμιων αγορών τα τελευταία εικοσιτετράωρα αντικατοπτρίζει περισσότερο την κατάρρευση του λεγόμενου «carry trade» που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για επενδύσεις υψηλής απόδοσης, παρά μια ραγδαία αλλαγή στις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, δηλώνουν αναλυτές στο πρακτορείο Reuters.



Ενώ τα ασθενέστερα του αναμενόμενου στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ήταν ο καταλύτης για το sell-off στην αγορά, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να γνωρίζει τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το ξεπούλημα της Μαύρης Δευτέρας το 1987, τα στοιχεία για την απασχόληση δεν ήταν τόσο αδύναμα ώστε να είναι ο κύριος μοχλός τέτοιων βίαιων κινήσεων, πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

Αντίθετα, η απάντηση πιθανότατα βρίσκεται στην περαιτέρω απότομη χαλάρωση των «carry trades», όπου οι επενδυτές δανείζονται χρήματα από οικονομίες με χαμηλά επιτόκια, όπως η Ιαπωνία ή η Ελβετία, για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης σε δολάριο ή ευρώ.Οι πρακτικές αυτές είναι εμφανείς, καθώς το γιεν έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 11% έναντι του δολαρίου από τα χαμηλά 38 ετών που καταγράφονταν μόλις πριν από έναν μήνα.Ένας ασιάτης επενδυτής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι μερικά από τα μεγαλύτερα συστηματικά hedge funds που διαπραγματεύονται βάσει σημάτων από αλγόριθμους, άρχισαν να πωλούν μετοχές όταν η αιφνιδιαστική αύξηση επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα πυροδότησε προσδοκίες για περαιτέρω περιοριστική πολιτική.Ενώ οι ακριβείς αριθμοί και οι συγκεκριμένες αλλαγές θέσης στις μετοχές είναι δύσκολο να εντοπιστούν, οι αναλυτές υποψιάζονται ότι οι πολυπληθείς θέσεις σε μετοχές τεχνολογίας των ΗΠΑ, που χρηματοδοτούνται carry trades, εξηγούν γιατί δέχονται και το μεγαλύτερο πλήγμα.Μέχρι τις 14.23 GMT τη Δευτέρα (5:23 μ.μ. Ελλάδα), ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε πάνω από 8% μέχρι στιγμής για τον Αύγουστο, έναντι 6% για τον ευρύτερο δείκτη S&P.Οι συναλλαγές carry, προκάλεσαν έκρηξη στο διασυνοριακό δανεισμό γιεν για χρηματοδότηση συναλλαγών αλλού, ανέφερε η ING. Τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών υποδηλώνουν ότι ο διασυνοριακός δανεισμός γιεν έχει αυξηθεί κατά 742 δισ. δολάρια από το τέλος του 2021, σημείωσε η τράπεζα.Καθώς τα hedge funds συνήθως χρηματοδοτούν τα στοιχήματά τους μέσω δανεισμού, οι προσαρμογές τους επιδεινώνουν τις κινήσεις της αγοράς, είπαν ορισμένοι επενδυτές.Οι τράπεζες παρέχουν μόχλευση στα hedge funds, ουσιαστικά ένα δάνειο για επενδύσεις κεφαλαίων, το οποίο ενισχύει τις αποδόσεις των hedge funds, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει και τις ζημιές.Ένα ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε η Goldman Sachs σε πελάτες την Παρασκευή έδειξε ότι η ακαθάριστη μόχλευση από την Goldman Sachs prime brokerage, ή το συνολικό ποσό που έχουν δανειστεί τα hedge funds, μειώθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά σε υψηλά πέντε ετών.Ενώ μακροοικονομικά αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να εμπλέκονται σε συναλλαγές νομισμάτων που σχετίζονται με το γιεν, πολλά hedge funds χρηματιστηριακών συναλλαγών, λόγω της απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων τον Ιούνιο στη Νότια Κορέα και της αντίθεσης της ρυθμιστικών αρχών ενάντια στην ίδια πρακτική στην Κίνα, είχαν επικεντρωθεί στην Ιαπωνία, είπαν οι επενδυτές.Οι traders αναμένουν τώρα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων πάνω από 120 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους.

