Aegean: Ακύρωση πτήσεων από και προς Αμμάν

Επεκτείνει την αναστολή όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού και από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ έως και την Πέμπτη, 8 Αυγούστου, η Aegean λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασίλισσα Αλία του Αμμάν έως και την Πέμπτη, 8 Αυγούστου.

Οι επιβάτες, με πτήσεις έως και το Σάββατο, 31 Αυγούστου από και προς Βηρυτό, Τελ Αβίβ και Αμμάν, μπορούν να καλέσουν στο (+30) 210 6261000 και να προχωρήσουν σε αλλαγή ή ακύρωση των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος ή μέσω του aegeanair.com να κάνουν αίτηση για Credit Voucher ή επιστροφή χρημάτων.

Η Aegean, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αξιολογεί διαρκώς τις εξελίξεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρά αναλόγως σε προσαρμογές του προγράμματός της για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.aegeanair.com

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

