Σε ελεύθερη πτώση τα χρηματιστήρια - Απώλειες 3% για το Χρηματιστήριο της Αθήνας 

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, με σχεδόν όλους τους κλάδους να βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο. Σε αυτό το κλίμα το Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε με βουτιά που έφτασε στο 2,95%, ενώ ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 2,73%.

Οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και οι φόβοι για ύφεση στις ΗΠΑ

Η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2020, η κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) να τα διατηρήσει αμετάβλητα, αλλά και η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να τα αυξήσει, σε συνδυασμό με ορισμένα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα που απογοήτευσαν επηρέασαν την επενδυτική ψυχολογία με αποτέλεσμα την πτώση των μετοχών. Τη ζοφερή αυτή εικόνα, δυναμίτισαν ακόμη περισσότερο τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για ύφεση.

Ειδικότερα, τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στην άλλη όχθη του Ατλαντικού έδειξαν πως οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν τον περασμένο μήνα κατά πολύ περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι, κάτι που προκάλεσε φόβο στις αγορές, με τις αποδόσεις τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων να πέφτουν απότομα. Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά μόλις 114.000 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας, καταγράφοντας επιβράδυνση από τις 179.000 του Ιουνίου και σημαντικά χαμηλότερα από τις 185.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η ανεργία την ίδια στιγμή σημείωσε αύξηση, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, στο 4,3%.

Τα οικονομικά στοιχεία έρχονται σε συνέχεια των στοιχείων που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη για τη μεταποίηση η οποία για τον Ιούλιο συρρικνώθηκε με το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 8 μηνών.

Μεγάλες απώλειες στη Wall Street

Ετσι, στην Αμερική, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 2,34%, στις 39,403.41 μονάδες, με τον S&P 500 να χάνει την ίδια στιγμή 2,59% στις 5,310.17 μονάδες, σε μια συνεδρίαση που δείχνει να είναι η χειρότερη σε βάθος δυο ετών και για τους δυο δείκτες.

Το sell off στη μετοχή της Intel οδήγησε σε απώλειες 2,83% τον Nasdaq, o οποίος διαπραγματεύεται στις 2.083 μονάδες, έχοντας περάσει σε περιοχή διόρθωσης.

H πτώση στη μετοχή της Intel οδήγησε σε απώλειες τις μετοχές ημιαγωγών παγκοσμίως. Οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) έκλεισαν με απώλειες 4,6% στην Ταϊβάν, ενώ η Samsung έχασε πάνω από 4% στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας. Σημειώνεται πως η TSMC είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια τσιπ στον κόσμο.

Εχασε τις 500 μονάδες ο Stoxx 600 - απώλειες 2,73%

Ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 2,73% (τη μεγαλύτερη σε βάθος ενός χρόνου), χάνοντας το επίπεδο των 500 μονάδων (διαμορφώθηκε στις 497,85 μονάδες) για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, με τους επενδυτές να παίρνουν θέσεις σε αμυντικές μετοχές. Ως αποτέλεσμα ορισμένοι τίτλοι εταιρειών κοινής ωφέλειας και φαρμακευτικών υπεραποδίδουν, συμπεριλαμβανομένης της AstraZeneca και της Sanofi.

Ο γερμανικός DAX έχασε 2,44% και έκλεισε στις 17.642 μονάδες, με τον γαλλικό CAC να διαπραγματεύεται 1,61% χαμηλότερα, στις 7.251 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο. Στο -2,5% και στις 32.035 μονάδες έφτασε στο κλείσιμο ο ιταλικός FTSE MIB.

Υποαπόδοση και για τις μετοχές στο ελβετικό χρηματιστήριο, το οποίο την Πέμπτη ήταν κλειστό λόγω αργίας, με τη μετοχή της UBS να χάνει 8,3%.

"Βουτιά" και στην Ασία

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στα ασιατικά χρηματιστήρια. Ο δείκτης Nikkei 225, στη χειρότερή του μέρα από τον Μάρτιο του 2020, υποχώρησε κατά 5,81% και βρέθηκε στις 35.909 μονάδες. Ο ευρύτερος Topix σημείωσε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες (-6,14% στις 2.537,6 μονάδες), σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη εδώ και 8 χρόνια.

