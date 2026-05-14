Η Ινδία «παγώνει» τις εξαγωγές ζάχαρης για τέσσερις μήνες για να προστατεύσει την εγχώρια αγορά

Η Ινδία, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης στον κόσμο, απαγόρευσε τις εξαγωγές για πάνω από τέσσερις μήνες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να προστατεύσει τις εγχώριες προμήθειες.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την παραγωγή από μια μεγάλη ένωση ζαχαροπαραγωγών. Η ακαθάριστη παραγωγή ζάχαρης της Ινδίας προβλέπεται να ανέλθει σε 32 εκατ. τόνους για την περίοδο που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, από 32,4 εκατ. τόνους που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, όπως ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα η Ινδική Ένωση Παραγωγών Ζάχαρης και Βιοενέργειας.

Η επόμενη σοδειά της χώρας, που ξεκινά περίπου τον Οκτώβριο, ενδέχεται επίσης να πληγεί από έναν μουσώνα ασθενέστερο από τον μέσο όρο. Οι ετήσιες βροχοπτώσεις, που αναμένονται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, προβλέπεται να περιοριστούν λόγω του επικείμενου καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο. Παράλληλα, η χώρα είναι μεγάλος εισαγωγέας λιπασμάτων και βρίσκεται αντιμέτωπη με την εκτίναξη των διεθνών τιμών, η οποία τροφοδοτείται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών. Ωστόσο, η ανακοίνωση — η οποία φέρει χθεσινή ημερομηνία — ανέτρεψε αυτά τα σχέδια, απαγορεύοντας τις εξαγωγές έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με περιορισμένες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων τα πλοία που βρίσκονται ήδη σε φάση φόρτωσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ακατέργαστη ζάχαρη στη Νέα Υόρκη υποχώρησαν έως και 2,8%, στα 14,95 cents ανά λίβρα. Αντίστοιχα, η τιμή της λευκής ζάχαρης στο Λονδίνο κατέγραψε πτώση σχεδόν 2,8%, στα 442 cents ανά λίβρα.

Οι εξαγωγές ζάχαρης της Ινδίας έχουν αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διακύμανσης στην παγκόσμια αγορά τα τελευταία χρόνια. Η χώρα άρχισε να περιορίζει τις εξαγωγές μετά από μια κακή σοδειά το 2022-23, καθορίζοντας ετήσιες ποσοστώσεις για τις επιτρεπόμενες πωλήσεις. Αυτή τη σεζόν, η κυβέρνηση ενέκρινε αρχικά 1,5 εκατ. τόνους για εξαγωγή τον Νοέμβριο και αύξησε το όριο αυτό κατά 500.000 τόνους τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

