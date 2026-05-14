Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλονται 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, στις 28 Απριλίου είχε προηγηθεί η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή καταβολή, οι αποζημιώσεις που έχουν πληρωθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών ανέρχονται συνολικά σε 26.385.944,65 ευρώ.

Τέλος, στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

