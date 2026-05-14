Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, σχεδιασμένος για την αναδιανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and secure regional energy system», που διοργανώνουν στην Αθήνα η «Καθημερινή» και οι «Financial Times».

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η ανταποκρίτρια των «Financial Times» για την Ελλάδα και την Κύπρο, Ελένη Βαρβιτσιώτη, συμμετείχαν ο Βλαντιμίρ Μαλίνοφ, διευθύνων σύμβουλος της Bulgartransgaz, η Μαρία Ρίτα Γκάλι, διευθύνουσα σύμβουλος της AKTOR LNG, ο Άρτουρ Λορκόφσκι, διευθυντής της Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας, και ο Τζόσουα Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Καθώς ο Κάθετος Διάδρομος μεταβαίνει από τον πολιτικό συντονισμό στην επιχειρησιακή υλοποίηση, οι συμμετέχοντες επισήμαναν τη σημασία του έργου για την περιοχή και κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα βήματα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα ώστε ο Διάδρομος να αποδειχθεί επιτυχημένος.

Ο κ. Μαλίνοφ, μιλώντας για τη σημασία του έργου στην περιοχή, αναφέρθηκε στο τρίπτυχο «ενεργειακή ασφάλεια, συνδεσιμότητα, συνεργασία», ενώ υπογράμμισε τη σημασία των μακροχρόνιων συμβάσεων στις αγοραπωλησίες φυσικού αερίου, καθώς, όπως είπε, «αυτές διασφαλίζουν όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και χαμηλές τιμές». Με αφορμή την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας του από τη νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, διαβεβαίωσε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τα έργα του Κάθετου Διαδρόμου». Αναφερόμενος στο σκέλος των υποδομών, είπε ότι «έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να αυξήσουμε την ισχύ και τη χωρητικότητα του Διαδρόμου». Πρόσθεσε ακόμη ότι «όλα τα σχετικά έργα από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία προς τη Ρουμανία έχουν ήδη ανατεθεί και βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης».

Η κ. Γκάλι μίλησε για τη σημασία των υποδομών, των μακροχρόνιων συμβάσεων και της κανονιστικής σταθερότητας για την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Αναφερόμενη στις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του διαδρόμου, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «απαιτούνται μακροχρόνιες δεσμεύσεις προκειμένου να περιοριστεί η μεταβλητότητα των τιμών και να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των υποδομών». «Πρέπει πολλά να γίνουν ακόμα», είπε σε άλλο σημείο, προσθέτοντας: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ρυθμιστική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση». Απαντώντας σε ερώτηση για τα βήματα που πρέπει να γίνουν έως το 2027 ώστε ο Διάδρομος να αποδειχθεί επιτυχημένος, η κ. Γκάλι ανέφερε ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί «η αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού για την εξάλειψη της προμήθειας ρωσικού αερίου», προσθέτοντας ότι «αυτός είναι ο τελικός στόχος».

Ο κ. Λορκόφσκι, από την πλευρά του, έδωσε έμφαση στην ανάγκη «εξάλειψης του κατακερματισμού του συστήματος», κάτι που, όπως είπε, «ξέρουμε πώς να το κάνουμε, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που είναι πολύ σαφής», καθώς και στην ανάγκη «μείωσης των δασμών ώστε να κάνουμε πιο ελκυστικό οικονομικά τον Διάδρομο». Για τον κατακερματισμό του συστήματος σημείωσε ότι «αποτελεί εμπόδιο, καθώς δεν μας επιτρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως κάτι ενιαίο και να διευκολύνουμε τους εμπόρους που το χρησιμοποιούν για την προμήθεια αερίου».

Ο κ. Χακ, από την πλευρά του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι ΗΠΑ θέλουν να υποστηρίξουν την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρώπης και την απεξάρτησή της από τη Ρωσία. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό το έργο αυτό». Είπε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος «Κάθετος Διάδρομος είναι ένα κομμάτι του παζλ, αλλά όχι το μοναδικό», εξηγώντας ότι η κάλυψη των αναγκών θα απαιτήσει πολλαπλές διαδρομές. Αναφερόμενος στο θέμα των δασμών, σημείωσε ότι «δεν είναι μια εύκολη συζήτηση, αλλά σίγουρα είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του διαδρόμου».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην Ευρώπη, καθώς επικρατεί αίσθηση αβεβαιότητας σχετικά με την αμερικανική πολιτική απέναντι στο ρωσικό αέριο, ο κ. Χακ απάντησε ότι «εδώ και αρκετό καιρό είμαστε σαφείς ως προς την προσήλωση και τη δέσμευση των ΗΠΑ για συνεργασία με την Ευρώπη στη δημιουργία μίας νέας αρχιτεκτονικής στον ενεργειακό κλάδο». Πρόσθεσε ακόμη: «Πιστεύουμε ότι η πιστή εφαρμογή από τους Ευρωπαίους εταίρους μας των όρων του REPowerEU είναι πολύ σημαντική και φυσικά πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις στις υποδομές, τόσο από την ΕΕ όσο και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να ληφθούν τώρα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να κινηθεί επιθετικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

