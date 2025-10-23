Οι ινδικές κρατικές εταιρείες διύλισης εξετάζουν τις συμβάσεις σχετικά με το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει καμία προμήθεια απευθείας από τις εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη για πρώτη φορά, στη δεύτερη θητεία του, κυρώσεις στη Ρωσία, στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, καθώς αυξάνεται η απογοήτευσή του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε στις εταιρείες προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με τις ρωσικές πετρελαϊκές.

Οι κρατικές εταιρείες διύλισης, συμπεριλαμβανομένων των Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp και Mangalore Refinery and Petrochemicals, εξετάζουν τα έγγραφα για το ρωσικό αργό πετρέλαιο που φτάνει μετά από αυτή την ημερομηνία, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν προέρχεται απευθείας από τη Rosneft ή τη Lukoil, αναφέρει μια πηγή στο πρακτορείο Reuters.

Οι ινδικές κρατικές εταιρείες διύλισης σπάνια αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο απευθείας από τη Rosneft και τη Lukoil, καθώς οι αγορές τους γίνονται συνήθως μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με πηγές του εμπορίου.

Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου μετά την αναστολή των αγορών από τις δυτικές χώρες, ως συνέπεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ινδία εισήγαγε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο από ιδιωτικές εταιρείες διύλισης όπως η Reliance Industries και η Nayara Energy.

Πηγή: skai.gr

