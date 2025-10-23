Ολοκληρώθηκαν εν τω μεταξύ στις 3 τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 αυτοκίνητα, διαπιστώνει στην κατοχή του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, αποκαλούμενου ως «Φραπές», η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Πιο αναλυτικά, φέρεται ότι δήλωνε εκτάσεις σε διάφορες περιοχές, για να παίρνει επιδοτήσεις, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση, πως οι περιοχές είχαν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. Εισέπραττε έτσι παράνομα τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν τα δήλωνε στο Πόθεν Έσχες. Ο φάκελλος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ελεγχθεί, για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει καμιά παρανομία.

Πάρτι εκατομμυρίων με τις αγροτικές επιδοτήσεις

Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπίστωσαν οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, όπως γνωστοποίησε στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά– φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι του ελληνικού FBI έφεραν την πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέλη της φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.

Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Άντρα παρανομίας τα ΚΥΔ

Στη χαώδη κατάσταση και στις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος κατέθεσε στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και αποκάλυψε ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί περισσότερες φορολογικές παραβάσεις από το 50%.

Στα κέντρα αυτά έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος, είπε ότι έχει ενημερώσει για όλα αυτά που γίνονταν στον Οργανισμό το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Αύριο στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής θα καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες.

Επιδοτήσεις με… σερβιτόρους, DJ και ανύπαρκτα χωράφια

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 6.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 παρανόμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών ωστόσο, το παράνομο ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις επιδοτήσεις έλαβαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες και δεν είχαν καν χωράφια.

Αντιθέτως, ήταν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ακόμα και DJ.

Τα νήματα φέρονται ότι κινούσαν ένας 36χρονος ενεργός υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης κι ένας ακόμη πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων 38 ετών στα Γιαννιτσά, ο οποίος μάλιστα δήλωνε αγρότης.

Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να βλέπουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί για να τα δηλώσουν με ψεύτικα συμφωνητικά σε κάποιους συνεργάτες τους προκειμένου να λάβουν τα παράνομα χρήματα.

Επίσης, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν.

Μάλιστα ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται μέσω της συζύγου του να διακινούσε τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταστημάτων ενδυμάτων που η ίδια διέθετε.

Υπάρχουν ακόμη 11 άτομα που ήταν εκμισθωτές και μισθωτές των γεωργικών εκτάσεων. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμιγνύουν με νόμιμα εισοδήματα.

Μέρος των παρανόμων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε ότι στα 170 από τα 225 ΚΥΔ εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις. Τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια.

Παράλληλα, οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έφεραν στο φως περιπτώσεις αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας, όπως εκείνη γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, στον οποίο καταλογίζεται αύξηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και η κατοχή οκτώ πολυτελών οχημάτων, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

Στα κρατητήρια Θεσσαλονίκης 34 συλληφθέντες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων και ψευδών βεβαιώσεων.

Συνολικά 34 από τους 37 συλληφθέντες βρίσκονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μέχρι αυτή το βράδυ της Τετάρτης (22 Οκτωβρίου) κατέθεταν τα στελέχη του FBI στο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας.

Πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Γιάννενα.

Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ως ένας από τους δύο αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης, ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, αγρότης και πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών.

Ο εν λόγω αγρότης έβρισκε τα πρόσωπα, σύμφωνα με τη δικογραφία και τις ελεύθερες εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και φέρεται να είχε τη δυνατότητα να τις δηλώνει για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο και η σύζυγος του επιχειρηματία στα Γιαννιτσά, που μέσω των τραπεζικών λογαριασμών διακινούνταν χρήματα των επιδοτήσεων.

Αύριο αναχωρούν για την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως και θα τους απαγγελθούν οι ποινικές διώξεις.

Δικηγόροι των 34 συλληφθέντων μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ και είπαν ότι οι εντολείς τους δεν αποδέχονται τις κατηγορίες και ότι δεν ήταν αυτοί που λάμβαναν μέσω ψευδών δηλώσεων παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο άλλος «εγκέφαλος» του κυκλώματος

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.

Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα Τετάρτη από άντρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής στην Αθήνα, για να παραστεί και αυτός ενώπιον της εισαγγελέως.

Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται τις παράνομα επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.

Η ζημία προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται πως ξεπερνά τα 19,6 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

