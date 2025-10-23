Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Πιθανότατα δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, αλλά όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν κι άλλες. Έχετε όλοι προειδοποιηθεί».

Με αυτά τα λόγια ο Jamie Dimon ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για τις ...καυτές χρηματαγορές. Τι άλλο είναι επίσης καυτό; Η ελληνική αγορά ακινήτων.



Κι ως άλλος Τζίμι Ντάιμον, ο Γιάννης Στουρνάρας και οι επιστήμονες της Τράπεζας της Ελλάδας, στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, λένε με σαφήνεια ότι …είδαν κατσαρίδα στην Ελληνική αγορά ακινήτων ή αλλιώς «την απαρχή συσσώρευσης κυκλικών συστημικών κινδύνων» όπως τη διατύπωσαν.



Ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι το …καύσιμο στην εγχώρια αγορά ακινήτων προέρχεται όπως λένε τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας από εξωγενείς δυνάμεις.



Το β΄ τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3%. Με αυτήν την αύξηση πλέον έχουμε ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2008.

Ομοίως, οι τιμές των ενοικίων το γ’ τρίμηνο φέτος αυξήθηκαν 10,7% μόνο ακόμη απέχουμε 11 μονάδες από το ιστορικό υψηλό του 2011 (114,7 μονάδες είναι τώρα ο δείκτης έναντι 124,3 πριν 14 χρόνια).



Σημάδια κόπωσης σύμφωνα με κεντρική τράπεζα δεν φαίνεται να υπάρχουν ότι οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν το ανοδικό τους σερί ειδικά όσο η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Οι λόγοι για το χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση είναι πολλαπλοί:

Η επενδυτική εκμετάλλευση των υπαρχουσών κατοικιών

Η απόσυρσης από την αγορά ακινήτων που εξασφαλίζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προορίζονται για πλειστηριασμό

Η μείωση των νεόδμητων την περίοδο 2010-2020, η οποία δεν έχει επιτρέψει την ομαλή αναπλήρωση του αποθέματος

Αναπλήρωση που καθυστερεί και όταν συμβαίνουν περιστατικά όπως αυτό με την αντισυνταγματικότητα του συστήματος αντικινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας «ευθύνεται» σε μεγάλο βαθμό για τη σημαντική κάμψη το πρώτο 6μηνο του έτους της οικοδομικής δραστηριότητας.



Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η αύξηση των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων τους, σε συνδυασμό με τη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων και το αυξημένο λειτουργικό κόστος τους, συνέβαλαν τα τελευταία έτη στην όξυνση του προβλήματος στέγασης και στην Ελλάδα. Ένα πρόβλημα που είναι ολοφάνερο από το γεγονός ότι ο μέσος Έλληνας δαπανά για τη στέγαση του το 35,5 του εισοδήματος του. To 29% ξοδεύει σύμφωνα με τη Eurostat πάνω από το 40% του εισοδήματος του, με την Ελλάδα να φιγουράρει στην πρώτη θέση 7 μονάδες μπροστά από τη δεύτερη Δανία.



Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί 43 διαφορετικές δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά δεν είναι αρκετές. Η έκθεση της ΤτΕ αναφέρει ότι κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση και επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών από το στεγαστικό πρόβλημα, ειδικότερα μέσω της αύξησης και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και της βελτίωσης των όρων πρόσβασης στην αγορά κατοικίας.

Το μόνο καλό είναι ότι αυτές οι ...ρωγμές στην ελληνική αγορά ακινήτων δεν προκαλούν ανησυχία από πλευράς σταθερότητας των τραπεζών οι οποίες κιόλας δεν είναι ότι δίνουν στεγαστικά δάνεια αφειδώς. Τουναντίον.



