«Μισή» αύξηση εισφορών για τους μη μισθωτούς τη νέα χρονιά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, η οποία αναμενόταν να λάβει «σάρκα και οστά» την ερχόμενη χρονιά, όπως όλα δείχνουν, παίρνει νέα αναβολή: Ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας αναπροσαρμογής των εισφορών επρόκειτο να αλλάξει, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε υπέρογκες αυξήσεις. Η αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών βασίζεται μέχρι σήμερα στο ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού.



Από το 2026 η αύξηση στα ποσά των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών θα υπολογιζόταν με κριτήριο τον δείκτη μεταβολής μισθών: Έτσι, θα έπρεπε να καταβάλλουν σχεδόν 5% υψηλότερες εισφορές, ποσοστό αύξησης διπλάσιο από αυτό που καλούνται σήμερα να καλύψουν οι ασφαλισμένοι.

Αυξήσεις στο μισό από τις… αναμενόμενες

Με άλλα λόγια, η πιθανή νέα παράταση που θα δοθεί στην υιοθέτηση του νέου τρόπου υπολογισμού αναπροσαρμογής των εισφορών, θα φέρει μικρότερη της αναμενόμενης αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς θα αναπροσαρμοστούν και το 2026 κατά το ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού που εκτιμάται στο 2,6% αντί 5% ή 5,5% που θα αυξάνονταν με βάσει το δείκτη αύξησης μισθών.

Το νέο σύστημα αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και για τους αγρότες, έχει ψηφιστεί από το 2020 με τον νόμο 4670 (νόμος Βρούτση), ο οποίος αντικατέστησε τις εισφορές βάσει εισοδήματος που είχε θεσπίσει ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Από 1/1/2025 θα έπρεπε, βάσει του σχετικού νόμου, να αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών. Όμως η συγκεκριμένη πρακτική πήρε αναβολή και η υιοθέτησή της «μεταφέρθηκε» για το 2026. Όλα συγκλίνουν όμως πλέον πως θα δοθεί για μία ακόμη χρονιά αναβολή ώστε να εφαρμοστεί το 2027.

Άλλωστε, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τον Απρίλιο του 2024 για να υπολογίσει τον δείκτη μισθών δεν έχει ακόμη βγάλει το πόρισμά της, ενώ η προθεσμία για την υποβολή του στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκπνέει τον Δεκέμβριο.

Που θα διαμορφωθούν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές

Έτσι οι επιβαρύνσεις θα μειωθούν στο μισό και οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αυξηθούν από 6 έως 17 ευρώ βάσει πληθωρισμού. Για παράδειγμα, η συνολική εισφορά της πρώτης κατηγορίας θα ανέλθει στα 251 ευρώ τον μήνα, από 245 ευρώ τώρα, και στην 6η κατηγορία θα είναι 676 ευρώ, από 659 ευρώ που είναι τώρα.

Σε περίπτωση ωστόσο που θα εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών οι επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες θα ξεκινούσαν από 14 ευρώ τον μήνα για την πρώτη κατηγορία, με το μηνιαίο ασφάλιστρο να φτάνει στα 259 ευρώ, έως 39 ευρώ τον μήνα για την 6η και υψηλότερη κατηγορία, με το ασφάλιστρο να αγγίζει τα 700 ευρώ τον μήνα.

Πάντως, η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών επιλέγουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπου και ασφαλίζονται οι 8 στους 10 μη μισθωτοί με βάση την επίσημη απογραφή που ανήρτησε ο ΕΦΚΑ για την κατανομή των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών στις ασφαλιστικές κατηγορίες που ισχύουν από την 1/1/2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών) που άρχισε να δημοσιεύει ο ΕΦΚΑ σε σύνολο 1.258.211 μη μισθωτών με δραστηριότητα πάνω από 5 έτη, οι 972.261 (77,2%) είναι ασφαλισμένοι στην πρώτη κατηγορία. Από αυτούς, οι 637.208 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 335.053 αγρότες (πρώην ΟΓΑ).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.