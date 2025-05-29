Στο top-5 των αποδόσεων παγκοσμίως η ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια

«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος, ενώ επεσήμανε ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο καταγράφει κορυφαίες αποδόσεις διεθνώς τα τελευταία χρόνια.

Στα τέσσερα τελευταία θετικά έτη, το ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν στο top-5 των παγκοσμίων αγορών, ενώ για το 2025 βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.

To χρηματιστήριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία και το 2025, πορεία που ξεκίνησε από το 2021, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται σε επίπεδα του Μαΐου 2010, ο Τραπεζικός δείκτης έχει γυρίσει στο Νοέμβριο του 2015, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης στον Αύγουστο του 2011 και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον Οκτώβριο του 2010.

Σε βάθος τριετίας και συγκεκριμένα από το 2022 ο Γενικός Δείκτης Τιμών καταγράφει κέρδη που προσεγγίζουν το 100% (συγκεκριμένα 93,8%), όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών αγορών είναι 36,7%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης την ίδια περίοδο ενισχύεται κατά 173%.

Όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς έχει αυξηθεί κατά 19% από τις αρχές του 2025, έχοντας επιστρέψει σε επίπεδα που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2008, βρίσκεται δηλαδή σε προ οικονομικής κρίσης επίπεδα ενώ η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, από τα 6,7 δισ. που ήταν το 2020 ανέρχεται στα 37,6 δισ.

Την ίδια ώρα η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 με τη μέση ημερησία αξία συναλλαγών το 2025 να βρίσκεται στα 190 εκατ. ευρώ από 140 εκατ. το 2024, αυξημένη κατά 35%. Την τελευταία τριετία έχει αυξηθεί κατά 167%, από τα 71 εκατ. ευρώ το 2021 στα 190 εκατ. ευρώ σήμερα.

Ισχυρή συνεχίζει να είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή της στην Κεφαλαιοποίηση να είναι στο 68,1% και στη συναλλακτική δραστηριότητας στο 61,5%, ενώ είναι το 2025 είναι αγοραστές μα εισροές 387 εκατ. ευρώ και 1,384 δισ. την τριετία 2022- 2025.

Επίσης, αύξηση 14% παρουσιάζει το 2025 ο αριθμός των ενεργών επενδυτών σε σχέση με το 2024 και ανέρχεται σε 27.718.

Το 2025 παρατηρείται επίσης αύξηση των Χρηματοοικονομικών Διανομών από τις Εισηγμένες Εταιρείες. Μέχρι τώρα το 2025 οι εισηγμένες έχουν διανείμει 1,8 δισ. ευρώ, ενώ έχει ανακοινωθεί και η διανομή ακόμη 2,8 δισ. ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 4,6 ευρώ, αυξημένο κατά 9% σε σχέση με το 2024.

Το 2024 90 εισηγμένες είχαν διανείμει 4,2 δισ. ενώ το ιστορικό ρεκόρ διανομών των 5,4 δισ. του 2007, εκτιμάται ότι μπορεί να καταρριφθεί το 2025, όπως επεσήμανε ο κ. Γ. Κοντόπουλος.

Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, επανέλαβε ότι πρωταρχικό στόχος της διοίκησης του Ομίλου είναι η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές. Τόνισε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους οίκους αξιολόγησης, παρέχοντας κάθε πληροφορία σχετικά με τα κριτήρια που ακολουθούν για την αξιολόγηση της αγοράς.

To Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε watch list των οίκων αξιολόγησης FTSE Russell, S&P και STOXX. Η επομένη αξιολόγηση του FTSE θα είναι τον Σεπτέμβριο του 2025, του S&P τον Αύγουστο του 2025 και του STOXX τον Απρίλιο του 2026. Ο σημαντικότερος οίκος ο MSCI, ο οποίος είναι ο μόνος οίκος που δεν έχει θέσει την ελληνική αγορά σε watch list, αναμένεται να την αξιολογήσει τον φετινό Ιούνιο, ενώ όπως δήλωσε η διοίκηση του Χ.Α ο οίκος έχει αναθεωρήσει τη μεθοδολογία αξιολόγησης έχοντας καταστήσει πιο αυστηρά τα κριτήρια.

Όπως σημείωσε ο κ. Γ. Κοντόπουλος, από τα τέλη του 2024, μετά την απόφαση του οίκου FTSE να εντάξει το ελληνικό χρηματιστήριο σε watch list, ξεκίνησε η μετακίνηση κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές να δίνουν τη θέση τους σε αντίστοιχα που επενδύουν στα ώριμα χρηματιστήρια.

Τέλος, τα επενδυτικά roadshows για την παρουσίαση της ελληνικής αγοράς και των εισηγμένων επιχειρήσεων, που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2025 είναι τα εξής: 1. ATHEX MidCapConference 2025 για εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στη Γενεύη στις 19 Ιουνίου. 2. ATHEX SmallCap Conference 2025 για εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης, στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου και 3. Morgan Stanley and AthensStock Exchange Greek Investment Conference 2025 στο Λονδίνο στις 1 και 2 Δεκεμβρίου, στο οποίο θα παραστεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

