Τις θέσεις της για τη διάταξη που ρυθμίζει την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων υγείας, η οποία κατατέθηκε και ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, διατυπώνει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Αναλυτικά αναφέρει:

Τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει:

να ρυθμίζουν επαρκώς όλους τους παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της ασφάλισης,

να μην εστιάζουν ανισοβαρώς στην ασφαλιστική αγορά, η οποία, όπως έχουμε τονίσει, δεν δημιουργεί το κόστος, αλλά το πληρώνει,

να ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Φερεγγυότητα ΙΙ, να μην επιφέρουν σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίων στις ασφαλιστικές εταιρίες και να μην επηρεάζουν τον ανταγωνισμό.

Ως προς το νέο δείκτη ΕΔΑ της ΕΛΣΤΑΤ:

Ο ΕΔΑ της ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορεί να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής τιμής του ασφαλίστρου, δεδομένου ότι το τελικό ασφάλιστρο καθορίζουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, οι δαπάνες λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, τα έξοδα πρόσκτησης, η εμπειρία του χαρτοφυλακίου, το αντασφαλιστικό κόστος κ.ά..

Ως προς τις ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις παροχής υγείας:

Μία νοσηλεία δεν συνίσταται μόνο από υπηρεσίες, αλλά περιλαμβάνει και υλικά, ειδικά και υγειονομικά, και φάρμακα, το κόστος των οποίων φθάνει στο 40% του συνολικού κόστους της νοσηλείας. Η συμπερίληψη αυτών στους τιμοκαταλόγους είναι αναγκαία.

Οι τιμοκατάλογοι συνιστούν ένα βήμα αλλά όχι επαρκές. Διαφάνεια και συγκράτηση του αυξανόμενου κόστους των νοσηλειών, μπορεί να επιτευχθεί με τη γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος Gr-DRG από τις ιδιωτικές κλινικές, ανεξαρτήτως του ποιος πληρώνει, είτε πρόκειται για τον ΕΟΠΥΥ, είτε για την ιδιωτική ασφάλιση, είτε για τον πολίτη που προσέρχεται απολύτως ιδιωτικά.

Οι προτάσεις που προβάλλει η Ένωση είναι:

Γενίκευση της εφαρμογής των DRGs στον ιδιωτικό τομέα για εξορθολογισμό του αυξανόμενου κόστους των νοσηλειών, του βασικότερου με άλλα λόγια, παράγοντα διαμόρφωσης του ασφαλίστρου.

Ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα της υγείας, μέσω απλοποίησης του πλαισίου για τη δημιουργία νέων ιδιωτικών κλινικών και την ταχύτερη προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Επανεξέταση του ΦΠΑ 24% στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας για μείωση της επιβάρυνσης.

Ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης 15% στα ασφάλιστρα υγείας ώστε να γίνουν πιο προσιτά.

Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω συνεργασίας των ασφαλιστικών εταιριών με δημόσια νοσοκομεία προς όφελος των πολιτών, των ασφαλισμένων και των εσόδων του κράτους.

«Προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα και να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής ασφαλίσεων υγείας στους πολίτες, η ασφαλιστική αγορά εμμένει στην ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία, την εποπτική αρχή του κλάδου, δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος, και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα κόστους», καταλήγει η Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.