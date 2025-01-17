Με κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο ΧΑ, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 14 ετών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ η άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύθηκε και από αύξηση του τζίρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.524,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,18%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2011 (1.531,04 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 1,39%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 3,74%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 187,418 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.448.339 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,53%), της Motor Oil (+3,24%), της Alpha Bank (+2,77%), της Ελλάκτωρ (+2,75%), της Πειραιώς (+2,47%),της Εθνικής (+2,08%) και της Optima (+2,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,24%) και της Jumbo (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.806.056 και 9.547.068 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 28,58 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 22,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 40 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,36%) και Δρομέας (+4,75%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-6,67%) και Ξυλεμπορία (π) (-5,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,0000 +2,04%

ΤΙΤΑΝ: 42,3000 +0,24%

ALPHA BANK: 1,7780 +2,77%

AEGEAN AIRLINES: 10,1200 +0,30%

VIOHALCO: 5,8100 +1,22%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4000 +0,22%

ΔΑΑ:8,1720 -0,20%

ΔΕΗ: 12,5100 +0,08%

COCA COLA HBC:33,0400 +0,85%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2400 +2,75%

ΕΛΠΕ: 7,7000 +0,79%

ELVALHALCOR: 2,1750 -0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3300 +2,08%

ΕΥΔΑΠ: 5,9700 +0,17%

EUROBANK: 2,4900 +4,53%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 +0,14%

MOTOR OIL: 21,6800 +3,24%

JUMBO: 24,8800 -1,03%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,0000 -0,12%

ΟΛΠ:28,4000 -2,24%

ΟΠΑΠ: 16,0700 +0,94%

ΟΤΕ: 14,8700 +1,50%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3190 +2,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +0,93%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,1000 +0,50%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

