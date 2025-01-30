Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, αύξηση εισοδημάτων, πάταξη φοροδιαφυγής, μείωση χρέους. Αυτά, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι οι βασικά σημεία που τονίζει το ΔΝΤ στο πλαίσιο του κειμένου συμπερασμάτων του μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του στην Ελλάδα.

Η έκθεση του Ταμείου, προσθέτουν τα στελέχη του ΥΠΕΘΟ, αποτελεί σαφή αναγνώριση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και του υπουργείου τα τελευταία 5,5 χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από το ΥΠΕΘΟ, το κείμενο υπογραμμίζει τα εξής στοιχεία που αποτυπώνουν την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια:

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη βασισμένη σε επενδύσεις και υψηλότερα εισοδήματα: Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% το 2024, υποστηριζόμενο από επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση, λόγω ανόδου του πραγματικού εισοδήματος.

Επιτυχία στη μείωση της φοροδιαφυγής: Το ΔΝΤ υπογραμμίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, χάρη στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.

και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, χάρη στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών. Χαμηλότεροι φόροι- υψηλότερα φορολογικά έσοδα: Το ΔΝΤ τονίζει ότι, παρ' ότι η επιβάρυνση στην εργασία από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκε κατά 4,5% από το 2019, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται σταθερά χάρη στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η ανεργία έπεσε στα προ κρίσης επίπεδα: Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,5% το τρίτο τρίμηνο του 2024, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,5% το τρίτο τρίμηνο του 2024, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Δραστική μείωση του δημόσιου χρέους: Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες από την κορύφωσή του το 2020.

Ενίσχυση τραπεζικού τομέα: Το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει ενισχυθεί, με σημαντική συμβολή των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μειώθηκε στο 3% το 2024, ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών βελτιώθηκε.

Η συνετή δημοσιονομική πολιτική εξασφαλίζει σταθερότητα: Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να παραμείνει υψηλό (2,5% του ΑΕΠ το 2025), εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2030, φθάνοντας σε ποσοστό χαμηλότερο του 130%. Τονίζει, επίσης, ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής καλύπτει το κόστος μελλοντικών μειώσεων των ασφαλιστικών εισφορών.

