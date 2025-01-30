Παράταση έως και τις 14 Μαρτίου 2025 της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, θα προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση.

Όπως προβλέπει το σχετικό άρθρου 25 του ν.5143/2024, η ρύθμιση αφορά κάθε είδους οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα (όπως τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης - ΔΕΥΑ), καθώς και προς τις Περιφέρειες.

Ο διακανονισμός αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, ενώ η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, της περιφέρειας ή του νομικού του προσώπου.

Για όσους έχουν εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη (ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 9.600 ευρώ, ισχύουν και άλλα περιουσιακά και λοιπά κριτήρια), τα χρέη καταβάλλονται με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά 95%,

β) αν εξοφληθούν σε δύο έως έξι δόσεις, με απαλλαγή κατά 85%,

γ) αν εξοφληθούν σε επτά έως δώδεκα δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%,

δ) αν εξοφληθούν σε 13 έως 60 δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%.

Δυνατότητα εξόφλησης σε έως 60 δόσεις έχουν και οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι απαλλαγές.

Για όλες τις περιπτώσεις οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες (εκτός της τελευταίας) και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 50 ευρώ.

