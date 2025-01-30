Λογαριασμός
Σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ το δ' τρίμηνο του 2024

Το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση, έναντι άνόδου 3,1% στο τρίτο τρίμηνο

Αμερικανική οικονομία


Με σημαντικά βραδύτερο ρυθμό έτρεξε το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η αμερικανική οικονομία, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και σε σχέση με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μετά την άνοδο κατά 3,1% που σημειώθηκε το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου.

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων έκαναν λόγο για αύξηση του αμερικανικού ΑΕΠ κατά 2,6%.

Παρά την επιβράδυνση στο τέλος του 2024 πάντως, η οικονομία των ΗΠΑ όπως φαίνεται αψήφισε τις δυσοίωνες προβλέψεις για ενδεχόμενη ύφεση λόγω της σημαντική αύξησης των επιτοκίων κατά 5,25% στην οποία προχώρησε η κεντρική τράπεζα της χώρας το 2022 και το 2023 προκειμένου να αντιμετωπίσει την εκτίναξη του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός και η πορεία της οικονομίας αποτέλεσαν την κύρια πηγή δυσαρέσκειας των Αμερικανών, που αποτυπώθηκε και στις κάλπες του Νοεμβρίου 2024, οπότε εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, εχθές, η Federal Reserve διατήρησε τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο εύρος του 4,25%-4,50%, όπου μειώθηκαν μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός «έχει σημειώσει πρόοδο» υποχωρώντας προς τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας. Ο δε διοικητής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σημείωσε ότι η οικονομία παραμένει «συνολικά ισχυρή».


 

