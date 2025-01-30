Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,30% στις 1.550,72 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ήπια ανοδικές τάσεις επικράτησαν τελικά στη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στις 1.550,72 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,30%.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 107,43 εκατ. ευρώ επί 23.133.264 τεμαχίων μετοχών που άλλαξαν χέρια. Εκ των 123 μετοχικών τίτλων που κινήθηκαν, οι 57 σημείωσαν άνοδο, οι 34 πτώση ενώ 32 παρέμειναν αμετάβλητοι έναντι του επιπέδου στο οποίο είχε διαμορφωθεί η τιμή τους την προηγουμένη συνεδρίαση.

Εκ των κυριοτέρων χρηματιστηριακών δεικτών, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 0,26%, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης οριακές απώλειες -0,09% και ο δείκτης αγοράς FTSEA κέρδη 0,26%.

Εκ των επιμέρους τίτλων τη σημαντικότερη άνοδο σημείωσε η μετοχή της Χαϊδεμένος με 17,09%, την οποία ακολούθησε η μετοχή της Αττικές ΕΚδόσεις με 9,71% και της Μπήτρος (κ) με άνοδο 9,30%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψε ο προνομιούχος τίτλος της Λεβεντέρης με -6,67%, ενώ ακολούθησε η μετοχή της Frigoglass με κάμψη -5,24% και της ΟΛΠ με -2,59%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

