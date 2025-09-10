Η εξαγγελία για «κούρεμα» φόρου που αφορά …την ελίτ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αν και οι σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία, τις οποίες και ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αγγίζουν τους περισσότερους πολίτες ανεξαρτήτως των αποδοχών τους, υπάρχει και μία απόφαση που -επί του παρόντος- δείχνει να αφορά την … ελίτ: Το «κούρεμα» φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια ευνοεί εκείνους που είτε εκμισθώνουν ακριβά ακίνητα ή νοικιάζουν περισσότερα από ένα. Το βέβαιο είναι πως οι μικροϊδιοκτήτες δεν θα δουν μείωση φόρου.

Και αυτό γιατί η νέα ενδιάμεση κλίμακα με τον «ψαλιδισμένο» συντελεστή υιοθετείται για ποσά ενοικίων που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ ετησίως, με άλλα λόγια αφορά εισόδημα το οποίο ξεπερνά τα 1.000 ευρώ τον μήνα. Τέτοια ενοίκια όπως είναι εύκολα κατανοητό έχουν να κάνουν με ιδιοκτήτες που είτε νοικιάζουν περισσότερα από δύο ενοίκια ή εκμισθώνουν ακίνητα ιδιαίτερης αξίας.

Σχεδόν 9 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων μένουν εκτός ελαφρύνσεων

Το σκεπτικό βεβαίως που οδήγησε στην απόφαση να υιοθετηθούν μειώσεις φόρου μόνον για «μεγαλοεισοδηματίες», έχει να κάνει με τα «σταθερά» εδώ και χρόνια δηλωθέντα εισοδήματα από ενοίκια -παρά τον καλπασμό των σχετικών αξιών- αλλά και το εύρημα ότι το μέσο ενοίκιο στην Ελλάδα –όπως αποτυπώνεται στα «βιβλία» της εφορίας– δεν ξεπερνάει τα 250 ευρώ.

Έτσι, αποφασίστηκε να υιοθετηθούν ελαφρύνσεις για εκείνους που λογικά δηλώνουν τα ποσά των ενοικίων που εισπράττουν, αν και το «παράθυρο» για νέες μειώσεις έμεινε ανοιχτό στην περίπτωση που υπάρξει συμμόρφωση και εμφάνιση των πραγματικών ενοικίων στην Εφορία.

Σήμερα πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, από τους 1,8 εκατ. ιδιοκτήτες που έχουν εισόδημα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, οι 9 στους 10 δηλώνουν ότι εισπράττουν κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα και άρα μένουν και εκτός των αποφάσεων της Κυβέρνησης για «κούρεμα» φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια.

Μόλις οι 8 στους 100 δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια άνω των 1.000 ευρώ και έως 3.000 ευρώ και ο ένας στους 100 (περίπου 18.000-19.000 φορολογούμενοι) εισπράττει περισσότερα από 3.000 ευρώ τον μήνα.

Ο κατακερματισμός της ακίνητης περιουσίας, πάντως είναι ένα στοιχείο που συμβάλλει στην δήλωση χαμηλών ποσών από ενοίκια, καθώς το εισόδημα που αποδίδει ένα διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζεται σε περισσότερους από έναν ΑΦΜ.

Η «νόμιμη φοροαποφυγή» στα ενοίκια

Ακόμη υπάρχει και το παράθυρο της νομιμοφανούς φοροαποφυγής. Είναι μεγάλα τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ένας ιδιοκτήτης είτε από βραχυχρόνιες είτε από μακροχρόνιες μισθώσεις; Ιδρύει μια εταιρεία και δηλώνει τα ποσά εκεί.

Αυτομάτως απαλλάσσεται από την κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων από ενοίκια που προβλέπει συντελεστές ακόμη και 45% αλλά και (σχεδόν) μηδενική δυνατότητα αξιοποίησης των επαγγελματικών δαπανών και φορολογείται για το εισόδημά του με συντελεστή 22%, ακριβώς τον μισό.

Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ενώ για το κομμάτι του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ και φτάνει τις 35.000 επιβάλλεται συντελεστής 35%.

Για ποσά άνω των 35.000 ο συντελεστής ανεβαίνει στο 45%.

Το κέρδος από την υιοθέτηση του νέου ενδιάμεσου κλιμακίου διαμορφώνεται ως τα 1.200 ευρώ, για έσοδα από ενοίκια που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ τον μήνα.



