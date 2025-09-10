Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται για την αγορά καθώς ο ρυθμός μείωσης των χρεών του Δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους γίνεται όπως …οι σταγόνες του ορού στο αίμα. Χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρωστά περισσότερα από όταν βρισκόμασταν στην καρδιά των μνημονίων.



Η εικόνα του Ιουλίου ήταν οριακά καλύτερη από αυτή του Ιουνίου καθώς τα φέσια μειώθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 3,53 δισ. ευρώ. Είναι ακόμη νωπή η δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, με εντολή του οποίου έχει μάλιστα συσταθεί και ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ότι η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

Προς το παρόν όμως βρισκόμαστε ακόμη πολύ πάνω από τα 3,32 δισ. ευρώ των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2017.

Βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση ακόμη κι από την αρχή της χρονιάς η οποία ξεκίνησε με χρέη 3,047 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά έχουν αυξηθεί οι οφειλές του Δημοσίου σχεδόν 500 εκατ. ευρώ (483 εκατ. ευρώ), στερώντας ζωτικής σημασίας ρευστότητα από την οικονομία.



Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,49 δισ ευρώ, περίπου 100 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το 42% δηλαδή των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμη τα rebate και clawback – οι υποχρεώσεις δηλαδή των προμηθευτών προς το κράτος – το οποίο όταν θα γίνει προς το τέλος του έτους, θα μειώσει τις τελικές οφειλές.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 612 εκατ. ευρώ και μικρή αύξηση για δεύτερο συνεχή μήνα, 11 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 271 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημείωσαν μικρή μείωση 17 εκατ. ευρώ στα 247 εκατ. ευρώ, που είναι η 2η χαμηλότερη τιμή για φέτος.



«Ακατέβατες» στα 222 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.



Στα 218 εκατ. ευρώ τα φέσια του κρατικού προϋπολογισμού με σύνολο σχεδόν (192 εκατ. ευρώ) να αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρωταθλητές τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης που μαζί χρωστούν 75,2% του συνολικού χρέους.



Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΑΑΔΕ, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 732 εκατ. ευρώ, και παρουσιάζονται αυξημένες για δεύτερο συνεχή μήνα. Από αυτές:

221 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

389 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

115 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα



Βέβαια, υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 218 εκατ. ευρώ!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, 403 εκατ. ευρώ από τα 650 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.

Ειδικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έχουν πολλές αυξομειώσεις καθώς πολλά εξαρτώνται από τους χρόνους και τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

