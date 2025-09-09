Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά, εν μέσω προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Οδός Wall Street Νέα Υόρκη

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και εν μέσω αισιοδοξίας ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 196,39 μονάδων (+0,43%), στις 45.711,34 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 80,79 μονάδων (+0,37%), στις 21.879,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,46 μονάδων (+0,27%), στις 6.512,61 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: S&P 500 Nasdaq Νέα Υόρκη FED μείωση επιτοκίων μετοχές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark