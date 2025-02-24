Νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ενέκρινε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας.

«Η ΕΕ δρα: οι υπουργοί Εξωτερικών μόλις ενέκριναν το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας», έγραψε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Αφορά τα πάντα, από τα πλοία του σκιώδους στόλου μέχρι χειριστές παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των drones. Πρόκειται για τις πιο εκτεταμένες κυρώσεις που ελήφθησαν ποτέ, αποδυναμώνοντας την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας», πρόσθεσε η Κάλας.

Το πακέτο, που εγκρίθηκε ανήμερα της τρίτης επετείου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βάζει στο στόχαστρο τις εισαγωγές αλουμινίου, τα πλοία του σκιώδους στόλου και τις εξαγωγές χημικών, χρωμίου και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργαλειομηχανές ακριβείας.

Παράλληλα, απαγορεύει την εξυπηρέτηση διυλιστηρίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά δεν προβλέπει την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ουάσιγκτον για πιθανή αύξηση των εξαγωγών LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εγείροντας ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στη στρατηγική τους για τις κυρώσεις.

«Η Ρωσία και ο λαός της πληρώνουν το τίμημα για τις ενέργειες του ηγέτη τους», έγραψαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε κοινή δήλωσή τους, ανακοινώνοντας τις κυρώσεις.

«Σε ένα δύσκολο διεθνές και γεωπολιτικό περιβάλλον, τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης της διατλαντικής και παγκόσμιας αλληλεγγύης στην Ουκρανία», προστίθεται στην κοινή ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

