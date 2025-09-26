Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 25% έως 50% στον κινεζικό χάλυβα και τα συναφή προϊόντα τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τους ενδεχόμενους δασμούς.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα της Handelsblatt

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα προτείνει μια νέα μέθοδο για τον περιορισμό των εισαγωγών χάλυβα, καθώς η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ασκεί πίεση στα περιθώρια κέρδους και δυσχεραίνει τις επενδύσεις της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στην απανθρακοποίηση.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο, μακροπρόθεσμο εμπορικό μέσο για την αντικατάσταση των μέτρων προστασίας του χάλυβα που λήγουν. Σύμφωνα με τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, η Ένωση δεν μπορεί να παρατείνει τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας πέραν του μέσου του 2026, σημειώνει το Reuters.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές χάλυβα της Κίνας αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 4% και 9% και να φτάσουν σε ιστορικό υψηλό περίπου 115 εκατομμυρίων έως 120 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η Κίνα εξήγαγε περίπου το 4%, ή 368.000 τόνους, των εξαγωγών χάλυβα της το 2024 στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Κινεζικής Ένωσης Σιδήρου και Χάλυβα.

Αναλυτές ανέφεραν ότι ο αντίκτυπος των δασμών της ΕΕ στα επίπεδα που ανέφερε η Handelsblatt στην κινεζική βιομηχανία χάλυβα θα είναι πιθανώς ελάχιστος, δεδομένου του σχετικά μικρού όγκου.

Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου χάλυβα παράγεται από την Κίνα, η οποία έχει ανάγκη από νέες αγορές, καθώς η παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ακινήτων έχει επιβραδύνει την κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με την China Trade Remedies Information, από το 2024 έχουν επιβληθεί περίπου 54 δασμοί και άλλοι εμπορικοί φραγμοί στον κινεζικό χάλυβα, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμούς.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα αντιμετωπίζουν επίσης δασμούς εισαγωγής 50% από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

