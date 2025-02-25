Μικρή μείωση στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιανουάριο

Τον Ιανουάριο του 2025, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά -2,6%. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες αγορές της ΕΕ παρουσίασαν πτώση: Γαλλία (-6,2%), Ιταλία (-5,8%) και Γερμανία (-2,8%). Η Ισπανία κατέγραψε αντίστροφα αύξηση 5,3%. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέλαβαν το 15% της αγοράς.

Τον Ιανουάριο, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αποτελούσαν το 15% του μεριδίου αγοράς, από το χαμηλό επίπεδο σύγκρισης του 10,9% τον Ιανουάριο του 2024. Τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν, κατακτώντας σχεδόν το 34,9% της αγοράς και έγιναν και πάλι η πρώτη πιο προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των αγοραστών αυτοκινήτων της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ μειώθηκε στο 39,4% τον Ιανουάριο του 2025, από 48,7% πριν από ένα χρόνο, αναφέρει η ACEA(Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), που εκπροσωπεί τους 16 μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον Ιανουάριο του 2025, οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 34% στις 124.341 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 15%. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής, που μαζί αντιπροσωπεύουν το 64% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, κατέγραψαν ισχυρά διψήφια κέρδη: Γερμανία (+53,5%), Βέλγιο (+37,2%) και Ολλανδία (+28,2%), ενώ η Γαλλία σημείωσε ελαφρά πτώση -0,5%.

Τον Ιανουάριο του 2025, οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενισχυμένες από τη σημαντική ανάπτυξη στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+52,2%), Ισπανία (+23,5%), Γερμανία (+13,7%) και Ιταλία (+10,6%). Αυτό οδήγησε στην εγγραφή 290.014 μονάδων τον πρώτο μήνα του 2025, που αντιπροσωπεύουν το 34,9% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ.

Οι εγγραφές plug-in υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 κατά 8,5% στις 61.406 μονάδες. Αυτό οφείλεται κυρίως σε σημαντικές μειώσεις σε βασικές αγορές όπως το Βέλγιο (-66,6%) και η Γαλλία (-54%). Ως αποτέλεσμα, τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν πλέον το 7,4% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ. Τον Ιανουάριο του 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σημείωσαν σημαντική πτώση 18,9%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μείωση. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, με τις εγγραφές να πέφτουν κατακόρυφα κατά 28,2%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-23,7%), την Ιταλία (-17%) και την Ισπανία (-11,1%). Με 244.763 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον περασμένο μήνα, το μερίδιο αγοράς για τη βενζίνη μειώθηκε στο 29,4%, από 35,4% τον ίδιο μήνα πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 27%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα τον Ιανουάριο να αγγίζει το 10%. Συνολικά, διψήφιες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες αγορές της ΕΕ.

Στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2025, οι ταξινομήσεις όλων των κατηγοριών των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσαν σημαντική πτώση κατά 16,4%. Συγκεκριμένα πουλήθηκαν 10.663 επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ τον ίδιο περσινό μήνα οι πωλήσεις ήταν 12.752. Τα καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) τον Ιανουάριο του 2025 έφθασαν τις 768 μονάδες, έναντι 1.175 μονάδων πέρσι,(-34,6%). Τα καινούργια λεωφορεία που πουλήθηκαν έφθασαν τις 133 μονάδες, από 47 μονάδες τον Ιανουάριο του 2025(+183,0%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.