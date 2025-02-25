Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με χαρακτηριστικά αργούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να μπορέσει να πατήσει επιτέλους το κουμπί των σαρωτικών ηλεκτρονικών ελέγχων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων και οχημάτων που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχουν περάσει τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ.



Ο νόμος που προβλέπει τη διενέργεια της μεγάλης διασταύρωσης 2 φορές το χρόνο έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι του 2024 αλλά από τότε ….τίποτε, ούτε ένας έλεγχος.

Σε όλο αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν πληροφορίες για έλεγχο πριν φύγει ο Οκτώβριος, έλεγχο πριν φύγει το 2024, έλεγχο στις αρχές του νέου έτους. Και όλο αυτό το διάστημα αυξάνονται και πληθύνονται οι ασυνείδητοι που κυκλοφορούν ανασφάλιστοι χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς τα ανασφάλιστα οχήματα αριθμούν σε περίπου 500.000 και σε 2.000.000 τα οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.



«Αν ήταν στο χέρι μας, ο έλεγχος θα γινόταν αύριο» λένε από τη ΓΓΠΣ, όμως δεν είναι στο χέρι τους. Για να διενεργηθεί ο έλεγχος πρέπει η Γραμματεία να παραλάβει συγκεκριμένα στοιχεία από μια σειρά υπόχρεων που περιλαμβάνουν:

Τα υπουργεία Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Μετανάστευσης

Την ΑΑΔΕ

Το Taxis

Την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών

το Μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου

Τον Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου ζωής

Για να γίνει σαφές με τι ρυθμούς κινείται η κρατική μηχανή, μόλις στα μέσα του μήνα υπεγράφησαν και δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως οι σχετικές αποφάσεις προκειμένου οι 2 τελευταίοι φορείς της λίστας να παράσχουν στη ΓΓΠΣ τα απαιτούμενα στοιχεία.



Με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε η απόφαση που ορίζει ότι ο Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου, πρέπει να διαβιβάσει τα στοιχεία των οχημάτων και των σχετιζόμενων με αυτά προσώπων τα οποία έχουν παραδοθεί σε συμβεβλημένες με τον Φορέα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των οχημάτων τέλους κύκλου ζωή, δηλαδή ανακύκλωσης.

Με βάση την απόφαση η μεταφορά των στοιχείων όπως τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, η δημοτική ενότητα που παρελήφθη το Ι.Χ. και τα στοιχεία του Ι.Χ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Φεβρουαρίου και τυχόν μεταβολές πρέπει να γνωστοποιούνται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Τρεις ημέρες αργότερα, στις 13 Φεβρουαρίου υπήρξε και μια δεύτερη απόφαση για τη μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων από το Μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο αναλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων σε φυσικά πρόσωπα στις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα/ατυχήματα.

Κι εδώ η διαβίβαση των στοιχείων (κωδικός εταιρείας ασφάλισης, ταυτότητα Ι.Χ., στοιχεία ιδιοκτήτη) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Φεβρουαρίου με κατ’ ελάχιστον μηνιαίες ενημερώσεις.



Με δεδομένο ότι η άντληση των στοιχείων από ΑΑΔΕ και Taxis είναι αυτόματη, αν δεν έχει υπάρξει αδράνεια κάποιου/κάποιων από τα υπόχρεα υπουργεία, θεωρητικά, η Γραμματεία πρέπει τον Μάρτιο να είναι έτοιμη να κάνει τον έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν στο skai.gr αξιωματούχοι της.



Τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά για τους παραβάτες που θα αποκαλύψει ο έλεγχος όταν με το καλό γίνει:

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

250€ για τα δίκυκλα

500€ για επιβατηγά κι άλλα οχήματα κάθε φύσης

1000€ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης



Για τα τέλη κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών εφόσον διαπιστωθεί οφειλή τουλάχιστον 1 έτους.



Εάν το όχημα βρεθεί να μην έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κεντρικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο 400€.



Σε περίπτωση υποτροπής (από τον ίδιο ιδιοκτήτη, για το ίδιο όχημα, εντός τριετίας από την επιβολή του προστίμου) επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο των προβλεπομένων ανά περίπτωση και ταυτόχρονα αφαιρούνται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.



Αφού το πρόστιμο επιβληθεί και κοινοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης εντός 10 ημερών. Η απόφαση επί της ένστασης λαμβάνεται εντός 30 ημερών.

