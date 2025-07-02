Η διαλυμένη πολιτική της Αμερικής διαλύει και την οικονομία της

Τουλάχιστον από την εποχή του Φρίντριχ Χάγιεκ και του Τζον Μέιναρντ Κέινς τον περασμένο αιώνα, το χάσμα στην οικονομία αντιστοιχούσε περίπου στο πολιτικό χάσμα. Τότε, όλοι ήταν καπιταλιστές και έβλεπαν κάποιο ρόλο για την κυβέρνηση. Το χάσμα δεξιάς/αριστεράς αφορούσε κυρίως το πόσο μεγάλος θα έπρεπε να είναι αυτός ο ρόλος της κυβέρνησης.

Τώρα, στην οικονομία όπως και στην πολιτική, δεν υπάρχει πλέον αντιπαράθεση αριστεράς εναντίον δεξιάς. Υπάρχει αντιπαράθεση μετριοπαθών εναντίον λαϊκιστών. Το ερώτημα δεν είναι τόσο το μέγεθος της κυβέρνησης σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στην αγορά, αλλά το αν η οικονομία είναι θετική και πώς εδραιώνει την εξουσία.

Πριν από μια δεκαετία και κάτι, οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί ήταν διχασμένοι σε πράγματα που εκ των υστέρων φάνηκαν αρκετά μικρά - για παράδειγμα, η δομή του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας. Όλο και περισσότερο τελευταία, δυσκολεύομαι να βρω διαφωνίες με τους κεντροαριστερούς οικονομολόγους.

Η συζήτηση έχει πλέον αλλάξει και επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε ερωτήματα που εμείς οι μετριοπαθείς θεωρούμε εδώ και καιρό λυμένα, όπως το αν οι έλεγχοι των τιμών λειτουργούν, αν η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι καλό ή αν η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος.

Αυτά τα ερωτήματα επανεξετάζονται επειδή οι λαϊκιστές έχουν γίνει μια πολύ μεγαλύτερη και πιο ισχυρή δύναμη στην πολιτική και τη χάραξη πολιτικής των ΗΠΑ - και καθώς το κάνουν αυτό, οι κεντρώοι διαπιστώνουν ότι έχουμε περισσότερα κοινά μεταξύ μας από ό,τι οι πιο ακραίες πτέρυγες των αντίστοιχων στρατοπέδων.

Ο Έζρα Κλάιν περιέγραψε πρόσφατα έναν διχασμό που υπάρχει στο Δημοκρατικό Κόμμα σχετικά με τη λεγόμενη ατζέντα της αφθονίας, η οποία υποστηρίζει ότι η κατάργηση πολλών κανονισμών και ομάδων ειδικών συμφερόντων μπορεί να φέρει περισσότερη ανάπτυξη. Οι λεγόμενοι «φιλελεύθεροι της αφθονίας» υποστηρίζουν ότι, με τις σωστές πολιτικές, η κυβέρνηση μπορεί να αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει τη θέση όλων. Η πιο λαϊκιστική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος απορρίπτει αυτήν την προσέγγιση, επειδή βλέπει το πραγματικό πρόβλημα ως εξουσία. Έχει μια πιο μηδενικού αθροίσματος άποψη για την οικονομία, στην οποία οι ισχυροί (συνήθως οι εταιρείες και οι πλούσιοι) παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος των περιορισμένων πόρων που θα έπρεπε να δικαιούνται όλοι.

Είμαι πιο κοντά στους φιλελεύθερους της αφθονίας (ας φτιάξουμε μια μεγαλύτερη οικονομική πίτα) παρά στους λαϊκιστές φιλελεύθερους (ας βεβαιωθούμε ότι τα κομμάτια της πίτας είναι ακριβώς ίσα). Υποστηρίζω επίσης την απαλλαγή από τους κανονισμούς της σπατάλης και τις χάρες σε ομάδες ειδικών συμφερόντων. Η διαφορά είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να αρθούν αυτά τα εμπόδια για να ενδυναμωθεί ο ιδιωτικός τομέας, όχι η κυβέρνηση, για να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτή δεν είναι μια ασήμαντη διαφορά και κάποια μέρα πιθανότατα θα διαλύσει την εύθραυστη συμμαχία μας.

Οι Συντηρητικοί αντιμετωπίζουν ένα χάσμα παρόμοιο με αυτό που περιγράφει η Κλάιν μεταξύ των φιλελεύθερων. Η λαϊκιστική τάση της δεξιάς βλέπει επίσης τον κόσμο ως μηδενικό άθροισμα και καταδικάζει τη συγκέντρωση εξουσίας - όχι των πλουσίων, αλλά μεταξύ ξένων και ιδρυμάτων: πανεπιστήμια, εταιρείες τεχνολογίας, κυβερνητικές γραφειοκρατίες, διεθνείς οργανισμούς και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αντικατοπτρίζει αυτόν τον διαχωρισμό. Η οικονομική της ομάδα περιλαμβάνει εκπροσώπους από την πιο παραδοσιακή φιλοαναπτυξιακή πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με εκπαιδευμένους οικονομολόγους και άτομα που εργάστηκαν στον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και άτομα από την πιο λαϊκιστική πτέρυγα, στην οποία κυριαρχούν απόφοιτοι της Νομικής του Γέιλ και οι συνοδοιπόροι τους.

Αυτή η αναδιάταξη θα διαμορφώσει τον οικονομικό διάλογο και τις πολιτικές της Αμερικής για το άμεσο μέλλον. Αντί για μια δεξιά/αριστερή διαίρεση σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης, η κύρια συζήτηση στο μέλλον θα είναι μεταξύ κεντρώων και λαϊκιστών. Η μία πλευρά ενώνεται από την αγάπη μας για έναν πιο αποτελεσματικό φορολογικό κώδικα και την επιθυμία μας να μειώσουμε τους κανονισμούς που ευνοούν ομάδες ειδικών συμφερόντων, καθώς και από τον ενθουσιασμό μας για ανάπτυξη. Η άλλη έχει εμμονή με την καταπολέμηση ισχυρών δυνάμεων που, όπως λένε, εμποδίζουν τους ανθρώπους να ευημερήσουν σε έναν κόσμο ολοένα και πιο σπάνιων πόρων.

Δεν μου είναι σαφές πώς θα καταλήξουν όλα αυτά. Εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά τον Τραμπ επιστρέψει στον οικονομικό κεντρισμό, τότε μπορεί να κερδίσει την υποστήριξη ορισμένων παλιών κεντροαριστερών, ειδικά εάν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να ακολουθήσουν μια πιο λαϊκιστική ατζέντα. Ή θα μπορούσε να συμβεί το αντίστροφο: Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να εκλέξουν έναν κεντρώο το 2028 και να κερδίσουν πολλούς δυσαρεστημένους κεντροδεξιούς τύπους της ελεύθερης αγοράς.

Μια άλλη πιθανότητα είναι και τα δύο κόμματα να γίνουν λαϊκιστικά. Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα υποδηλώνει ότι ο αριστερός οικονομικός λαϊκισμός έχει ακόμη περιθώριο ανάπτυξης.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι λαϊκιστές αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή για κάποιο λόγο. Τώρα πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να κατανοήσουμε γιατί λιγότεροι άνθρωποι βρίσκουν τα επιχειρήματά μας πειστικά.

*Η Allison Schrager είναι αρθρογράφος στο Bloomberg Opinion που καλύπτει οικονομικά θέματα. Είναι ανώτερη συνεργάτιδα στο Manhattan Institute και συγγραφέας του βιβλίου «An Economist Walks Into a Bordhel: And Other Unexpected Places to Understand Risk».

