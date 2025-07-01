Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική τιμή απορροφά και τον Ιούλιο η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.
Ειδικότερα, στα σταθερά μπλε τιμολόγιά της, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή και έχουν ξεπεράσει τους 800.000 πελάτες, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myHome EnterTwo, το πρώτο σταθερό διζωνικό μπλε οικιακό τιμολόγιο με σταθερή και χαμηλή χρέωση για 2 χρόνια.
Οι πελάτες του ΔΕΗ myHome EnterTwo απολαμβάνουν σταθερή χρέωση 0,095€/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145€/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης για 24 μήνες.
Στα κυμαινόμενα τιμολόγιά της, παρά την αύξηση της χονδρικής τον Ιούνιο και την άνω του 30% αύξηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον Ιούλιο, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,142 €/kWh, ενώ και η τιμή του Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει πολύ ανταγωνιστική στα 0,156 €/kWh, με τη ΔΕΗ να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική τιμή.
Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,126 €/kWh και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.
