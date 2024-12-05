Η Alpha Bank «Τράπεζα της Χρονιάς» από το The Banker

«Τράπεζα της Χρονιάς στην Ελλάδα» ανακήρυξε την Alpha Bank ο ετήσιος θεσμός βραβείων του «The Banker», τοποθετωντάς την στην κορυφή της αγοράς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία διεθνή αναγνώριση του ηγετικού ρόλου της Alpha Bank στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με την τράπεζα να έχει στο ενεργητικό της τις περισσότερες διακρίσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στη συγκεκριμένη κατηγορία του θεσμού.

Για την απονομή του βραβείου, η συντακτική ομάδα του «The Banker» αξιολόγησε σειρά κριτηρίων όπως η κερδοφορία, η ικανότητα απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού και η εξυπηρέτηση αγορών πέραν της εγχώριας βάσης. Τα βασικά επιτεύγματα της Alpha Bank που αναγνωρίστηκαν από την επιτροπή της έκδοσης ήταν, μεταξύ άλλων, η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, που ενίσχυσε τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας, η οικοδόμηση ενός ισχυρού πλαισίου για τη διάθεση νέων προϊόντων στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων αλλά και επενδυτικών λύσεων διεθνούς βεληνεκούς στους πελάτες της Alpha Bank, και η εξαγορά του ποσοστού του ΤΧΣ στην Alpha Βank από τη UniCredit, που αποτέλεσε και την πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική τράπεζα μετά από 17 χρόνια.

Η Alpha Bank, η οποία κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση για 4η φορά τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίστηκε επιπλέον για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της και την υλοποίηση της στρατηγικής ESG για την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας στις καθημερινές δραστηριότητες της Τράπεζας.

Το βραβείο παρέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, στο περιθώριο του κύκλου επαφών που είχε με την επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο. Κατά την τελετή απονομής, ο κ. Ψάλτης δήλωσε: «Το βραβείο αυτό έρχεται ως επιβράβευση της συνέπειας με την οποία υλοποιούμε το στρατηγικό μας σχέδιο. Εκτός από την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της κερδοφορίας μας, μέσα από τη στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit προσφέρουμε τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που υπερβαίνουν την εγχώρια αγορά. Δημιουργούμε, δηλαδή, εν τοις πράγμασι ένα πρότυπο τραπεζικής συνεργασίας και ένωσης, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας και η ΕΕ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και κυρίως τις ομάδες των εργαζομένων μας για την προσήλωση και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων».

Στην αναφορά του για την επιλογή της Alpha Bank ως «Τράπεζας της Χρονιάς στην Ελλάδα», το «The Banker» αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Η επίτευξη βιώσιμης κερδοφορία και η αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία είχαν εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους στην Ελλάδα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, σημαίνει ότι η Alpha Bank μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, την κερδοφορία και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Η Alpha Bank έχει μειώσει δραστικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων της, ο οποίος το 2019 ανέρχονταν στο 45% ενώ το 2023, παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία, με κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 780 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σχεδόν 100% αύξηση σε σχέση με τα κέρδη του 2022. Ένα σημαντικό τμήμα της μελλοντικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Alpha Bank εδράζεται στη συνεργασία της με την ιταλική UniCredit, η οποία αγόρασε το 9% του μεριδίου που ανήκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, η Alpha Bank έχει μεγιστοποιήσει την αξία της ρουμανικής θυγατρικής της, συγχωνεύοντας τις δραστηριότητές της στη Ρουμανία με εκείνες της UniCredit, δημιουργώντας έτσι έναν από τους βασικούς παίκτες του ρουμανικού τραπεζικού συστήματος. Η Alpha Bank διατηρεί το 9,9% των μετοχών της νέας τράπεζας, η οποία διαθέτει ισχυρά ερείσματα στους τομείς της εταιρικής και λιανικής τραπεζικής. Η UniCredit έχει επίσης αποκτήσει το 51% της AlphaLife, κάτι που ενισχύει το εγχώριο franchise της στον τομέα της bancassurance και των αμοιβαίων κεφαλαίων, δίνοντας στους Έλληνες πελάτες της πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πανευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit. Οι δύο τράπεζες διερευνούν επίσης άλλους τομείς συνεργασίας, όπως οι αγορές χρέους και μετοχών, το treasury και η χρηματοδότηση του εμπορίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.