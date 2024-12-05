Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Attica Bank A.T.E. με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού της κεφαλαίου. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ελένη Βρεττού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Στην ιδιαίτερα επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια ως εισηγμένη εταιρεία, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιάννος Κοντόπουλος υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Η πρόσφατη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα δημιούργησε την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την ενιαία τράπεζα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας συνολικά. Η συγχώνευση αυτή και η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν το επιστέγασμα συντονισμένων και ουσιαστικών κινήσεων κατά την τελευταία διετία για το μετασχηματισμό της Αttica Βank σε μια υγιή και ανταγωνιστική τράπεζα που θα αποτελέσει τον 5ο τραπεζικό πυλώνα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 735 εκατ. ευρώ, της Attica Bank σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο που ξεκινά για την τράπεζα, μετά τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα. Αυτή η ΑΜΚ σηματοδοτεί δύο ορόσημα: πρώτον, την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, με σκοπό την πλήρη εξυγίανσή της με δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, αλλά και επαρκή κεφάλαια για ανάπτυξη. Επιπλέον όμως, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Η επίτευξη των στόχων αυτών δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την αμέριστη εμπιστοσύνη από τους βασικούς μας επενδυτές, Thrivest Holding και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και από την υποστήριξη που είχαμε από παλαιούς και νέους μετόχους. Με αίσθημα ευθύνης και όραμα, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη δημιουργία ενός μεγάλου, υγιούς και αποτελεσματικού τραπεζικού οργανισμού, που θα αποδίδει αξία στους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου ανέφερε: «Η εξυγίανση και κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά γιατί σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το τραπεζικό μας σύστημα, το οποίο αφήνει πίσω του τα προβλήματα που δημιούργησε η δεκαετής κρίση. Επιπλέον, η Attica Bank με νέα διοίκηση, νέα μετοχική διάρθρωση και επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, είναι έτοιμη τώρα να συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας , στην χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων και στην τόνωση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο. Με αυτές τις προσδοκίες χαιρετίζω σήμερα την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Attica Bank».

