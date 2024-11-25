«Δέκα χιλιάδες κωδικοί προϊόντων είναι στο μικροσκόπιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Εμπορίου» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, σχετικά «με παραπλανητικές εκπτώσεις κατά την περίοδο της black Friday».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «έχουμε εξαπλασιάσει το ανώτερο ύψος των προστίμων» σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραπλανητικές προωθητικές ενέργειες και αισχροκέρδεια. Ανέφερε ότι «το τελευταίο διάστημα έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 1,7 εκατ. ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις». Σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την νομοθετική διάταξη με την οποία εξαπλασιάστηκαν τα πρόστιμα και αναρωτήθηκε «αλήθεια, τι ήταν εκείνο που σας ενόχλησε και καταψηφίσατε την αυστηροποίηση των προστίμων για όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία;».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι «για την κυβέρνηση αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα του κόστους ζωής, το τι μπορεί να γίνει για να αποκλιμακωθούν οι τιμές, για να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους, καθώς και το πώς θα στηριχθούν οι αδύναμοι συμπολίτες μας». Κάλεσε όλα τα κόμματα επάνω σε αυτά τα προβλήματα, να συμμετάσχουν με προτάσεις σε έναν σοβαρό διάλογο και όχι «με εντυπωσιασμούς». Πολύ φοβάμαι όμως, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος «σας το λέω ευθύτατα, δεν ενδιαφέρεστε».

Υπενθύμισε επίσης, πως όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του είχε πει ότι «την μάχη της μείωσης των τιμών και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, θα πρέπει να την δώσουμε όλοι μαζί. Και η Πολιτεία με τους ελέγχους, και οι πολίτες με τις επιλογές τους και ιδιαιτέρως η επιχειρηματικότητα να κατεβάσει το μεσοσταθμικό της κέρδος και να πειθαρχεί στην νομιμότητα». Απέρριψε ότι κάνει «επικοινωνιακές επισκέψεις στην αγορά», σημειώνοντας ότι «αυτές τις ημέρες όμως «έπρεπε να πάμε στην αγορά». Οι ψηφιακοί έλεγχοι, επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος «είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από το να πηγαίνουν συνεργεία στα καταστήματα» και «θέλουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα».

Ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, ανέφερε ότι οι 10.000 αυτοί έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά και όχι επιτοπίως. Κάλεσε τον υπουργό να αναφέρει το αποτέλεσμα και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από αυτούς τους 10.000 ελέγχους. Το ΠΑΣΟΚ είπε έχει κάνει αμέτρητες προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενίσχυση του Καταναλωτικού Κινήματος, δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή αλλά δεν ακούγονται, γιατί εσείς έχετε άλλη φιλοσοφία και επιλογές. Το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο κ. Νικητιάδης, είπαμε «όχι στον εξαπλασιασμό των προστίμων και αυτό που προτείναμε ήταν «ο έμπορος να πληρώνει όσα έβγαλε από την αισχροκέρδεια και όχι μόνο το εξαπλάσιο ή πενταπλάσιο του προστίμου που υπήρχε».

Ο βουλευτής έδωσε μια σειρά από παραδείγματα παραπλανητικών εκπτώσεων, όπου οι έμποροι, τριάντα ημέρες πριν ανέβασαν τις τιμές. Επικαλέστηκε τις έρευνες του 2019 και του 2023 που έκανε η πλατφόρμα skroutz για τις πωλήσεις που έγιναν την Black Friday και έδειξαν ότι μόλις το 20% είχαν πραγματικές μειωμένες τιμές, ενώ υπήρχαν και προϊόντα που παρουσίασαν αύξηση τιμών.

Πηγή: skai.gr

