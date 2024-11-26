Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σχεδόν ένα μήνα πριν τη λήξη της διορίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας κι ενώ η ΓΓΠΣ «τρέχει» την πρώτη μεγάλη διασταύρωση για τα Ι.Χ που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή είναι ανασφάλιστα ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία, η ΑΑΔΕ εξέδωσε ένα πολύ χρήσιμο οδηγό ερωταπαντήσεων που αφορούν την δήλωση ακινησίας Ι.Χ. και τα τέλη κυκλοφορίας.



Αν κάποιος επιθυμεί να θέσει το όχημα του σε ψηφιακή ακινησία πρέπει να το κάνει μέσω της πλατφόρμας myCAR, στην οποία συνδέεται με τους κωδικούς taxis.

Εκεί καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας, τη διεύθυνση ακινητοποίησης του οχήματος κι αν ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.



Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις στις οποίες η ακινησία του οχήματος πρέπει να δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ , ψηφιακά βέβαια και πάλι μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

-Κλοπή ή υπεξαίρεση του οχήματος

-Κυκλοφορία του οχήματος στο εξωτερικό

-Ανολοκλήρωτη μεταβίβασης του οχήματος

-Κατάσχεση του οχήματος

-Αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος

-Παράδοση του για οριστική διαγραφή και ανακύκλωση

-Ολοσχερής καταστροφή του οχήματος

-Πλειστηριασμός του οχήματος

-Θάνατος του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνετε από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους)



Η δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας αφορά μόνο Ι.Χ. επιβατικά και δίκυκλα.

Για την άρση της ψηφιακής ακινησίας, πάλι μέσω του myCAR και οι προϋποθέσεις είναι :

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους

Η ασφάλιση του Ι.Χ.



Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να κάνει άρση ακινησίας για ορισμένους μήνες εντός του έτους , πρέπει να επιλέξει την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα ανάλογα με τους μήνες που επιθυμεί να κινήσει το όχημα του.

Η άρση ακινησίας για συγκεκριμένο χρονικά διάστημα με την πληρωμή τελών με το μήνα γίνεται μόνο ΜΙΑ φορά κάθε χρόνο.

Στη δεύτερη άρση ακινησίας στο ίδιο έτος απαιτείται να καταβληθεί το σύνολο των τελών κυκλοφορίας που υπολείπεται.



Η άρση ακινησίας μπορεί για όποιο διάστημα επιθυμεί κάποιος. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει ότι έστω και μια μέρα λογίζεται ως ένας μήνας κι άρα πρέπει να πληρωθεί το 1/12 των τελών.

Ο χρόνος προσωρινής κίνησης του οχήματος υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και όχι από την ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.



Οι κληρονόμοι ιδιοκτήτη Ι.Χ σε ακινησία που έχει αποβιώσει ΔΕΝ μπορούν να κάνουν άρση ψηφιακά. Θα πρέπει όπως και στην θέση σε ακινησία να το κάνουν μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα Αιτηματά μου».



Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τόσο στη θέση όσο και στην άρση της ακινησίας πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.



Εφόσον ένα Ι.Χ έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία και βρεθεί σε έλεγχο να κυκλοφορεί τότε επιβάλλονται πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας, πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους και διοικητικό πρόστιμο 10.000€. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000€ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.



Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη – μετά τις 31/12 - πληρωμή των τελών κυκλοφορίας κλιμακώνονται ως εξής :

Πρόστιμο 25% των τελών αν πληρωμή γίνει τον Ιανουάριο

Πρόστιμο 50% αν γίνει το Φεβρουάριο

Διπλασιασμός των τελών αν πληρωμή γίνει από το Μάρτιο και έπειτα

Πηγή: skai.gr

