Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία δίνει η HIG Capital Advisors LLC, η οποία μέσω της Inventio Group έχει ήδη επενδύσει στη χώρα 1,5 δισ. ευρώ -εκ των οποίων πλέον των 400 εκατ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια- στους τομείς των logistics και του real estate.

Οι επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να ανέλθουν στα 2,1 δισ. ευρώ.

Για τις επόμενες κινήσεις της HIG Capital μέσω των εταιρειών Inventio Group και Streem Global, μίλησε ο CEO των δύο εταιρειών, Κωνσταντίνος Μπήτρος σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπήτρος, οι επενδύσεις της HIG στην Ελλάδα έχουν ορίζοντα την επόμενη πενταετία και μέχρι στιγμής οι αποδόσεις και στους δύο κλάδους είναι της τάξης των 15%-17%.

«Δεν υπάρχει budget, όσο μπορούμε μεγαλώνουμε, αυτό είναι το mandate» είπε ο κ. Μπήτρος και συμπλήρωσε πως αυτή τη στιγμή 600 εκατ. ευρώ είναι σε κατασκευαστικά έργα που είναι σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στην Inventio αποκάλυψε, χωρίς όμως να δώσει άλλες πληροφορίες, ότι η εταιρεία -που διαχειρίζεται και κεφαλαία τρίτων- σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί και στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Οι εν εξελίξει επενδύσεις έχουν φορέα υλοποίησης δύο λειτουργικές πλατφόρμες: την ELLA RESORTS στον ξενοδοχειακό κλάδο και την STREEM GLOBAL στον κλάδο των logistics.

Μέσω των επιχειρηματικών «οχημάτων» η HIG συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα των πλέον ενεργών ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, ενώ απασχολεί, συνολικά, περίπου 5.000 εργαζομένους, δημιουργώντας σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Από αριστερά: Δημήτρης Καλλιγέρης COO Streem Global, Κωνσταντίνος Μπήτρος CEO Inventio Group και CEO Streem Global, Κωστής Σιδερής COO Inventio, Γιωργος Σταματίου CEO Ella Resorts

Ella Resorts

Κάτω από την ομπρέλα της Ella Resort έχουν ενταχθεί 8 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη και Αθήνα με δυναμικότητα περίπου 3.000 δωματίων. Στόχος, για την εντός Ελλάδος δραστηριότητά της είναι τα 6.000 δωμάτια, ενώ ευρύτερα στη Μεσόγειο, τα 10.000 δωμάτια.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μπήτρος, τρία είναι τα κριτήρια για την επιλογή μιας υποψήφιας επένδυσης: να απέχει έως 1,5 ώρα από ένα αεροδρόμιο, να υπάρχουν προς αξιοποίηση περισσότερα από 200 δωμάτια και να βρίσκεται μπροστά σε παραλία.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες:

Πρώην Aldemar Ρόδου: Πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 835 δωματίων (2.500 κλίνες) την οποία επιμελήθηκε πλήρως η Inventio Edge. Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €100.000.000. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανακαίνιση των ξενοδοχείων αυξήθηκαν σε 600.

Πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 835 δωματίων (2.500 κλίνες) την οποία επιμελήθηκε πλήρως η Inventio Edge. Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €100.000.000. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανακαίνιση των ξενοδοχείων αυξήθηκαν σε 600. Corfu Holdings ΑΕ Κέρκυρα (ex-Mayor Holdings): Είναι σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση 4 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1.400 δωματίων (2.500 κλίνες). Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €150.000.000, ενώ διασώθηκαν 400 θέσεις εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου, θα αυξηθούν σε 700. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης του Álkyna Lifestyle Beach Resort (πρώην La Grota Verde) το οποίο θα λειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο την επόμενη σαιζόν, ενώ προετοιμάζονται και οι ανακαινίσεις των Capo Di Cordu και Pelekas Monastery συνολικής δυναμικότητας άνω των 650 δωματίων που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2024. Όλες οι ανακαινίσεις τελούν υπό την επίβλεψη της Inventio Edge.

Είναι σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση 4 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1.400 δωματίων (2.500 κλίνες). Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €150.000.000, ενώ διασώθηκαν 400 θέσεις εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου, θα αυξηθούν σε 700. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης του (πρώην La Grota Verde) το οποίο θα λειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο την επόμενη σαιζόν, ενώ προετοιμάζονται και οι ανακαινίσεις των και συνολικής δυναμικότητας άνω των 650 δωματίων που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2024. Όλες οι ανακαινίσεις τελούν υπό την επίβλεψη της Inventio Edge. Αγορά ξενοδοχείου πρώην Aldiana Club , στην περιοχή Μόχλου Κρήτης με επενδυτικό πλάνο €50 εκατ. για την ανακαίνιση, επέκταση και αναβάθμιση σε 5άστερο ξενοδοχείο που θα ονομαστεί Rocrita Lifestyle Beach Resort, με συνολική δυναμικότητά 360 δωματίων. Το έργο, υπό την εποπτεία της Inventio Edge είναι σε εξέλιξη με ορίζοντα λειτουργίας την τουριστική περίοδο του 2025.

, στην περιοχή Μόχλου Κρήτης με επενδυτικό πλάνο €50 εκατ. για την ανακαίνιση, επέκταση και αναβάθμιση σε 5άστερο ξενοδοχείο που θα ονομαστεί Rocrita Lifestyle Beach Resort, με συνολική δυναμικότητά 360 δωματίων. Το έργο, υπό την εποπτεία της Inventio Edge είναι σε εξέλιξη με ορίζοντα λειτουργίας την τουριστική περίοδο του 2025. Επιπλέον, εξαγοράστηκε το πρώην ξενοδοχείου Aλθέα (γνωστό και ως ξενοδοχείο της χούντας), στην Αγία Μαρίνα Αττικής, δυναμικότητας 350 δωματίων. Στην παρούσα φάση το έργο ανακαίνισης βρίσκεται σε πρώιμο μελετητικό και δανειοδοτικό στάδιο.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο project o ο κ. Μπήτρος ανέφερε ότι η αδειοδοτική διαδικασία θα πάρει 2 με 3 χρόνια, τονίζοντας ότι το ξενοδοχείο που χτίστηκε πριν από 50 χρόνια πρέπει να έρθει στο σήμερα -δεν έχει πισίνες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το project έχει προϋπολογισμό 70-80 ευρώ.

Στους χώρους του Αλθέα, τα Ella Resorts σχεδιάζουν την ίδρυση ακαδημίας τουριστικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση Bachelor σε συνεργασία με το IST College.

Αναλύοντας τη φιλοσοφία πάνω στην οποία ανακαινίζονται τα ξενοδοχεία ο Γιώργος Σταματίου, CEO της Ella Resorts ανέφερε ότι προτεραιότητα δίνεται στην παρουσία σε δημοφιλείς προορισμούς, στην ενσωμάτωση τοπικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, στις πρακτικές βιωσιμότητας, καθώς και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες με βιωματικές εμπειρίες ακόμη και εκτός του ξενοδοχείου.

Φιλοσοφία της εταιρείας, τόνισε ο κ. Σταματίου, είναι αυτή της προσιτής πολυτέλειας συμπληρώνοντας ότι η παρούσα πρόταση φιλοξενίας είναι άκρως ανταγωνιστική και για το ελληνικό κοινό.

Streem Global

Στην Streem Global είναι ενταγμένες έξι σημαντικές εταιρείες στον χώρο των μεταφορών και των logistics, καθώς και το σχέδιο μετατροπής των παλαιών εγκαταστάσεων της Χαλυβουργίας Ελλάδος σε logistic center.

Ειδικά για το τελευταίο, ένα project άνω των 300 εκατ. ευρώ, η ΗΙG προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών - trimodal). Το οικόπεδο εκτείνεται σε 291 στρέμματα και περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. συνοδών χώρων, με δυνατότητα μεταποιητικών δράσεων. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία ανέρχεται σε τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του. Το έργο πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή κι εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Έχει, προς ώρας, ολοκληρωθεί η εξυγίανση του οικοπέδου, καθώς και το γκρέμισμα του παλαιού χαλυβουργείου. Στην παρούσα φάση τρέχει η αδειοδοτική διαδικασία. Το έργο ωριμάζει υπό την εποπτεία της Inventio Edge.

Παράλληλα, η HIG Capital εξαγόρασε το 100% της εταιρείας Nami D.o.o στη Σερβία, η οποία ειδικεύεται στα logistics ψυχόμενων προϊόντων, διαθέτει άδεια τελωνειακής αποθήκης και καλύπτει τη μεταφορά φορτίων στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα κτήρια με αποθηκευτικό χώρο 8.000 τ.μ. και χώρους γραφείων 1.500 τ.μ. σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε βασικές συγκοινωνιακές διαδρομές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.

Επόμενες στάσεις αναμένεται να αποτελέσουν οι αγορές των Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας, Πολωνίας με στόχο και τη Γερμανία.



