Τσακλόγλου: Οι νέες γενιές θα πάρουν υψηλότερες συντάξεις, λόγω του ΤΕΚΑ

Για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όπου εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής για την καταβολή σύνταξης σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ για οφειλές προς τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. ΟΓΑ), μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακλόγλου, «με τις προηγούμενες διατάξεις, μπορούσε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας με χρέη στον ΕΦΚΑ έως 20.000 ευρώ ή κάποιος ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ με χρέη έως 6.000 ευρώ να πάρει τη σύνταξή του με παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού σε 60 δόσεις.

Με τη νέα ΚΥΑ, τα όρια αυτά αυξήθηκαν σε 30.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα, αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να υπάρχει ένας πραγματικά ισχυρός ασφαλιστικός θεσμός, δηλαδή τουλάχιστον 20 χρόνια καταβεβλημένων εισφορών και η δεύτερη να μην είναι συστηματικός κακοπληρωτής ο ωφελούμενος. Δηλαδή να έχει καταθέσεις έως 12.000 ευρώ.

Αυτό το οποίο αλλάζουμε είναι τα όρια οφειλών από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για τους αγρότες».

«Για να μπει κάποιος σε μία τέτοια ρύθμιση, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: η πρώτη προϋπόθεση είναι το άτομο αυτό να έχει πληρώσει πραγματικές εισφορές τουλάχιστον 20 χρόνια και να μην είναι συστηματικός κακοπληρωτής, ελέγχοντας, αν οι καταθέσεις την προηγούμενη χρονιά ήταν κατά μέσο όρο πάνω από 12.000 ευρώ. Στην αρχή της ρύθμισης, γίνεται μία μεγάλη παρακράτηση ύψους 60% στη σύνταξη για την εξόφληση του χρέους έως τις 20.000 ευρώ και, στη συνέχεια, μπαίνουν, όπως και οι υπόλοιποι οφειλέτες, στη ρύθμιση των 60 δόσεων» διευκρίνισε ο υφυπουργός Εργασίας.

Επίσης, ο κ. Τσακλόγλου αναφέρθηκε και στις συντάξεις, ξεκαθαρίζοντας πως η νέα γενιά θα λάβει υψηλότερες συντάξεις στο μέλλον από τη σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική, μέσω της δημιουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

