Υπουργείο Εργασίας: Σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών

Στην περαιτέρω ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους, με όφελος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με διάταξη, η οποία προωθείται, o υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινής απασχόλησης και απασχόλησης σε ημέρες αργίας ή Κυριακές των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, θα γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση, που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης.

Η ρύθμιση δεν θίγει την προσαύξηση στην αμοιβή των εργαζομένων για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή απασχόληση και απασχόληση σε αργίες και Κυριακές, που συνεχίζει να καταβάλλεται, ως έχει, επηρεάζει μόνο τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τη ρύθμιση επωφελούνται ταυτόχρονα τόσο οι εργαζόμενοι, καθώς αυξάνεται το καθαρό ποσό, το οποίο τους καταβάλλεται, λόγω της μείωσης των επιπρόσθετων εισφορών τους, όσο και οι εργοδότες, καθώς θα καταβάλουν μειωμένες εργοδοτικές εισφορές, υπολογισμένες στη βάση της αμοιβής του οκταώρου και όχι στη βάση της αμοιβής της προσαύξησης.

Παράδειγμα 1: Για εργαζόμενο μισθωτό του ιδιωτικού τομέα πλήρους απασχόλησης, με μέσο μηνιαίο μισθό 1,342 ευρώ, ο οποίος λαμβάνει επιπλέον του μισθού του 1,570 ευρώ μικτά ετησίως (130.8 ευρώ μηνιαίως) από υπερεργασία ή και υπερωρίες, οι αντίστοιχες εισφορές ανέρχονται σήμερα σε 552 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 212 ευρώ βαρύνουν τον εργαζόμενο και τα 340 ευρώ βαρύνουν τον εργοδότη. Με την προωθούμενη ρύθμιση, οι εισφορές θα ανέρχονται πλέον σε 425 ευρώ ετησίως, μειωμένες κατά 23%, με το όφελος του εργαζομένου να υπολογίζεται περίπου σε 49 ευρώ ετησίως και το όφελος του εργοδότη σε 78 ευρώ ετησίως.

Παράδειγμα 2: Για εργαζόμενο μισθωτό του ιδιωτικού τομέα πλήρους απασχόλησης, με μέσο μηνιαίο μισθό 1,342 ευρώ, εάν απασχολείται νυχτερινά και αργίες με υπερεργασία και υπερωρίες και για τους λόγους αυτούς λαμβάνει επιπλέον του μισθού του 7,862 ευρώ μικτά ετησίως (655.23 ευρώ μηνιαίως), οι αντίστοιχες εισφορές ανέρχονται σήμερα σε 2,764 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 1,064 ευρώ βαρύνουν τον εργαζόμενο και τα 1,700 ευρώ βαρύνουν τον εργοδότη. Με την προωθούμενη ρύθμιση, οι εισφορές θα ανέρχονται πλέον σε 1,715 ευρώ ετησίως, μειωμένες κατά 38%, με το όφελος του εργαζομένου να υπολογίζεται περίπου σε 403 ευρώ ετησίως και το όφελος του εργοδότη σε 645 ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα ρύθμιση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διαδοχικών κινήσεων της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους, επιτυγχάνοντας μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, με στόχο αυτή να φτάσει στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2027.

Οι κινήσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και έχουν συμβάλει, ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις, γεγονός που αποτυπώνεται στη μείωση της ανεργίας, η οποία έχει υποχωρήσει στο 9,4%, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και στη σημαντική αύξηση θέσεων εργασίας κατά 500.000 και πλέον από το 2019.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η τόνωση της απασχόλησης και η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας και οι προσπάθειες είναι διαρκείς. Σε αυτή την κατεύθυνση, προχωρούμε σε περαιτέρω ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, αναμορφώνοντας τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας συνεχώς την ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, με τη σταδιακή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, προστατεύουμε τους εργαζόμενους από μη σύννομες πρακτικές, διασφαλίζοντας την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους και την αμοιβή τους γι' αυτόν, καθώς και τις επιχειρήσεις από αθέμιτο ανταγωνισμό. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε εμπράκτως εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θετική δυναμική, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σημείωσε: «Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά σε νέα ρύθμιση για την κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, και απασχόληση σε Κυριακές και αργίες. Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει το ύψος των προσαυξήσεων που προβλέπονται για την αμοιβή της υπερεργασίας, των υπερωριών, της νυχτερινής εργασίας και της απασχόλησης σε Κυριακές και αργίες, οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της οριζόντιας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019, που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας. Ως αποτέλεσμα της ρύθμισης είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών πλήρους απασχόλησης. Με αυτή τη ρύθμιση βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αμβλύνονται οι "στενότητες" που παρατηρούνται σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων».

Ακολουθούν 4+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μέτρο:

Πώς υπολογίζονται οι εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών σήμερα;

Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης, ο εργαζόμενος αμείβεται με προσαύξηση επί του ωρομισθίου. Η υπερεργασία, (δηλαδή η μια παραπάνω ώρα απασχόλησης), αμείβεται με προσαύξηση 20%, η υπερωρία, (δηλαδή από την 9η έως και την 12η ώρα), αμείβεται με προσαύξηση 40%, η νυχτερινή απασχόληση αμείβεται με 25% προσαύξηση και η απασχόληση σε Κυριακές και αργίες αμείβεται με 75% προσαύξηση.

Μέχρι σήμερα, με τα αντίστοιχα ποσοστά προσαυξάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε αυτές τις ώρες απασχόλησης.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει την αναμόρφωση των εισφορών υπερωριών, υπερεργασίας, νυχτερινής απασχόλησης και απασχόλησης Κυριακές και αργίες των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, προκειμένου ο υπολογισμός τους να γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην κανονική οκτάωρη απασχόληση και όχι βάσει του ποσοστού της καταβαλλόμενης στον εργαζόμενο προσαύξησης.

Πώς ωφελούνται οι εργαζόμενοι από τη νέα ρύθμιση;

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, αυξάνεται το καθαρό ποσό, το οποίο λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινές ώρες, καθώς και ημέρες αργίας και Κυριακές.

Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Πώς ωφελούνται οι επιχειρήσεις από τη νέα ρύθμιση;

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, μειώνεται το ποσό που καλούνται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινές ώρες και ημέρες αργίας ή Κυριακές, χωρίς να επηρεάζονται οι απολαβές των εργαζομένων.

Μειώνεται έτσι το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση και να αυξηθούν οι επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διαφάνεια υπερωριών και η διαμόρφωση μιας πιο υγιούς αγοράς εργασίας, με την ορθή δήλωση των υπερωριών, καθώς από την αύξηση στις υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι σαφές ότι πολλοί εργαζόμενοι πραγματοποιούν υπερωρίες, για τις οποίες δεν αμείβονται ή αμείβονται με μη σύννομο τρόπο.

Με τον τρόπο αυτό, η ρύθμιση ενισχύει και τον υγιή ανταγωνισμό.

Σε ποιους κλάδους της οικονομίας θα εφαρμοστεί το μέτρο;

Το μέτρο θα εφαρμοστεί οριζοντίως στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας.

Το μέτρο αφορά και εργαζόμενους μερικής απασχόλησης;

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνο για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

