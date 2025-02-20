Μήνυμα ότι δεν θα δοθεί παράταση στην τελική προθεσμία του Αυγούστου του 2026 για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετέφερε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο, στην Αθήνα, χτυπώντας έτσι ένα «καμπανάκι» για επίσπευση και εντατικοποίηση των σχετικών προσπαθειών.

Παράλληλα, ο Ιρλανδός πρώην επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της μνημονιακής τρόικας, είπε ότι παρά την πρόοδο, υπάρχει περιθώριο να επιταχύνει η Ελλάδα την προσπάθεια για τη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι το επίπεδο διαβίωσης είναι χαμηλότερο κατά το 1/3 περίπου από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής», στους 18 μήνες που απομένουν η Ελλάδα καλείται να καλύψει 240 ορόσημα, δηλαδή περίπου τα 2/3 του συνόλου, προκειμένου να απορροφήσει τα υπόλοιπα 18 δισ. ευρώ που δικαιούται. «Είναι μια δύσκολη προθεσμία που πρέπει να γίνει σεβαστή», είπε ο κ. Κοστέλο σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΟΒΕ χθες, έπειτα από επαφές με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μια ακόμη - τελευταία κατά τον κ. Κοστέλλο - ευκαιρία αναθεώρησης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης έως το Πάσχα, ώστε να απενταχθούν ή να τροποποιηθούν έργα και προγράμματα που δεν έχουν ελπίδες να προχωρήσουν και να αντικατασταθούν με άλλα.

Αντίστοιχη πρόκληση αντιμετωπίζουν όλες οι χρηματοδοτούμενες χώρες, αλλά για την Ελλάδα αυτή είναι μεγαλύτερη, καθώς οι πόροι που εισπράττει από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αναλογικά πολύ περισσότεροι, περίπου 17% του ΑΕΠ της. Το κλίμα στις φειδωλές χώρες με μικρό ενδιαφέρον για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι οι πόροι του Ταμείου εγκρίθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό (την αντιμετώπιση της πανδημίας) και εφάπαξ και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης. Δεδομένου ότι η σχετική απόφαση απαιτεί ομοφωνία, δύσκολα θα ληφθεί.

