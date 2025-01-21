Η Πειραιώς συνεχίζει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Η Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συνεχίζει τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πόροι του προγράμματος θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια, με ευνοϊκούς όρους, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα δάνεια κυμαίνονται από 10.000€ έως 5.000.000€, με διάρκεια από 2 έως και 12 έτη.

Η Πειραιώς, υποστηρίζοντας τους αγρότες σε κάθε τους βήμα, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους της Δράσης, ότι μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα την απαραίτητη αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος, ο επιχειρηματίας/αγρότης μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα της Πειραιώς, προσκομίζοντας το έντυπο της αίτησης από το ΠΣΚΕ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του προγράμματος, ώστε να προχωρήσει το αίτημα χρηματοδότησής του.

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου και της εγγύησης που παρέχεται από το ΕΤαΕ, αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Στρατηγική επιλογή της Πειραιώς είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στήριξη του αγροτικού τομέα, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

