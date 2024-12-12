H EE ανακαλύπτει ξανά το τέρας της γραφειοκρατίας

Εδώ και μήνες το ζήτημα στο οποίο εστιάζει περισσότερο απ' όλα η ΕΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μάλιστα, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης ανακήρυξαν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως τον κύριο στόχο για το 2025 – και ακριβώς αυτό θα επιδιώξει και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



«Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι κάτι που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη», ανέφερε ο νέος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Γιοργκ Κούκις (SPD), κατά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες. Η Ένωση έχει άμεσα ανάγκη από καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης για τις νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Με όχημα τον Κανονισμό Omnibus

Εξίσου άμεσα θα πρέπει να υλοποιηθούν και οι προτάσεις της πολυσυζητημένης έκθεσης του Μάριο Ντράγκι σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να ανταγωνιστεί κράτη όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Ο άλλοτε επικεφαλής της ΕΚΤ έχει ξεκαθαρίσει πως χρειάζονται άμεσα περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, όπως και ένα πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Ο Επίτροπος της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος διατελεί εδώ και κάποιες ημέρες επικεφαλής του τομέα «Παραγωγικότητα, Εφαρμογή και Απλούστευση», στοχεύει στο να περιορίσει τη γραφειοκρατία στην επιχειρηματικότητα κατά τουλάχιστον 25%.



«Έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών αρχίζοντας από τον κανονισμό Omnibus, ο οποίος θα εστιάζει στην υποβολή εκθέσεων», ανακοίνωσε ο Ντομπρόβσκις από τις Βρυξέλλες. Με τον εν λόγω Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπεριλάβει και τις τρεις νομοθεσίες που ρυθμίζουν την υποβολή εκθέσεων των επιχειρήσεων σε ένα και μοναδικό νομοθέτημα.



Πολλές επιχειρήσεις στην ΕΕ υποχρεούνται σήμερα να συντάσσουν και να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές εκθέσεις με χιλιάδες δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητά τους, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών.



Ο Κανονισμός Omnibus θα παρουσιαστεί μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της νέας Επιτροπής, δηλαδή το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου.



Επιπλέον, θα απλοποιηθούν και οι ρυθμίσεις σχετικά με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μόλις στις αρχές του 2025. «Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, κάτι που μας επισημαίνουν επανειλημμένως διάφορες επιχειρήσεις – και πολύ ευχαρίστως θα αναβάλαμε τη θέση σε ισχύ του νέου ρυθμιστικού πλαισίου», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιόργκ Κούκις.

Η γραφειοκρατία δυσκολεύει τη ζωή των επιχειρηματιών

Σε δημοσκόπηση πολλοί επιχειρηματίες επισημαίνουν πως η γραφειοκρατία και τα ρυθμιστικά νομοθετικά πλαίσια τους κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη και από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.



Κατά την τελευταία πενταετία η ΕΕ έχει θεσπίσει 13.000 νέες διατάξεις – και αυτές θεσπίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών – μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τώρα μετά και την έκθεση του Μάριο Ντράγκι θέτουν ξαφνικά σε προτεραιότητα την κατάργηση αυτών των κανόνων.



Ο σύμβουλος επιχειρήσεων και ειδικός στη βιωσιμότητα Φλόριαν Βούπερφελντ εκτιμά πως πολλές από τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου δεν οδήγησαν σε περισσότερη διαφάνεια, αλλά αντιθέτως γεμίζουν απλώς τα ταμεία των μεγάλων συμβουλευτικών εταιρειών», οι οποίες καλούνται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να τα βγάλουν πέρα με τη γραφειοκρατία.

"Clean Deal” αντί για "Green Deal”

Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει πάντως και ορισμένους νέους νόμους και διατάξεις – για παράδειγμα με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του κλίματος μέσω του "Green Deal”. Οι αλλαγές αυτές θα επιδιώκουν το «πάντρεμα» της πολιτικής του κλίματος και της οικονομικής πολιτικής, όπως δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα και τις Μηδενικές Εκπομπές Αερίων, Βόπκε Χούκστρα – το "Green Deal” της προηγούμενης Επιτροπής θα μετονομαστεί επίσης σε "Clean Deal”.



Ο Χούκστρα ανακοίνωσε ακόμη πως θέλει να μειώσει τις εκπομπές αερίων στην αεροπορία και τη ναυτιλία – αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτευχθεί αυτό μέσω της επιβολής νέων φόρων. «Πρέπει να χαράξουμε μία νέα πολιτική με προσοχή», δήλωσε ο Χούκστρα.

Το πρόγραμμα εργασίας των νέων Επιτρόπων

Όλα αυτά πρόκειται να συμβούν μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της νέας Επιτροπής. Ως τότε αναμένεται επιπλέον να εκπληρωθεί και μία μεγάλη επιθυμία της Γερμανίας: η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης για τα νέα αυτοκίνητα από το 2035 αναμένεται να αναθεωρηθεί.



Μετά την αναθεώρηση ο νόμος θα επιτρέπει και την καύση κλιματικά ουδέτερων e-fuels σε συμβατικούς κινητήρες. Αυτό αναφέρεται στο προσχέδιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έχει στη διάθεση της η DW και αναμένεται να γνωστοποιηθεί προσεχώς.



Το εν λόγω προσχέδιο περιλαμβάνει μία μακρά λίστα με διάφορα πρότζεκτ και έργα για την τόνωση της οικονομίας και της ανάπτυξης – και θα ληφθούν περισσότερο υπόψιν οι συνέπειες που θα έχει η κλιματική πολιτική στις επιχειρήσεις.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει πως για κάθε νέο νόμο που θα αφορά τις επιχειρήσεις θα διαγράφονται δύο παλιοί. Ακόμη, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης που δίνονται από τα ταμεία της ΕΕ και θα δημιουργηθεί μια ενιαία διαδικτυακή πύλη για όλους τους νόμους και τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Τίποτα απ' όλα αυτά δεν είναι εντελώς καινούριο

Διπλωμάτες της ΕΕ από τις Βρυξέλλες, που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, χαιρετίζουν τις πρωτοβουλίες της νέας Επιτροπής. Ωστόσο είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσουν έντονες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των 27 κρατών-μελών.



Οι διπλωμάτες υπενθυμίζουν δε πως αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Ήδη το 2007 ο πρώην πρωθυπουργός της Βαυαρίας Έντμουντ Στόιμπερ (CSU) είχε αναλάβει τη θέση του Επιτρόπου για τον Περιορισμός της Γραφειοκρατίας.



Ο Γερμανός πολιτικός δεν κατάφερε να σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Το 2024 δήλωσε σε μία συνέντευξη πως «το κράτος σήμερα ρυθμίζει πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορεί να διοικήσει. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να εφαρμόσουν όλες αυτές τις ρυθμίσεις».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

